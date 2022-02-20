«Нижний Новгород» объявил о трансфере Игбуна

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе бывшего нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна.
31-летний форвард подписал контракт с клубом до 31 мая 2022 года.
Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе бывшего нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна.
31-летний форвард подписал контракт с клубом до 31 мая 2022 года.
Динамо его не покупало, там как обычно у нас бывает, получилось форменное разгильдяйство тренерского штаба и селекционной службы клуба. Изначально Слая взяли осенью в аренду у уфимцев до конца сезона потому, как у него произошёл конфликт с Евсеевым и в арендном соглашении прописали опцию автоматического выкупа (при чём за приличную сумму, порядка четырёх с половиной лимона с учётом аренды в том числе) при условии определённого числа сыгранных матчей за московский клуб. Отличившись дублем против Сочи в первом же своём матче за Динамо, потом у Сильвестра наступила голевая засуха и разочаровавшись в Игбуне в зимнее трансферное окно прикупили в нападение Комличенко, продолжая тем не менее выпускать на поле в основном составе и "мёртвого" Слая, перешагнув обозначенный порог для активации автоматического выкупа ненужного команде футболиста. Вот так благодаря Новикову он оказался в Динамо на балансе клуба, как чемодан без ручки. пока за полгода до окончания контракта не расторгли с ним контракт, с выплатой всех причитающихся компенсаций.
Динамо его не покупало, там как обычно у нас бывает, получилось форменное разгильдяйство тренерского штаба и селекционной службы клуба. Изначально Слая взяли осенью в аренду у уфимцев до конца сезона потому, как у него произошёл конфликт с Евсеевым и в арендном соглашении прописали опцию автоматического выкупа (при чём за приличную сумму, порядка четырёх с половиной лимона с учётом аренды в том числе) при условии определённого числа сыгранных матчей за московский клуб. Отличившись дублем против Сочи в первом же своём матче за Динамо, потом у Сильвестра наступила голевая засуха и разочаровавшись в Игбуне в зимнее трансферное окно прикупили в нападение Комличенко, продолжая тем не менее выпускать на поле в основном составе и "мёртвого" Слая, перешагнув обозначенный порог для активации автоматического выкупа ненужного команде футболиста. Вот так благодаря Новикову он оказался в Динамо на балансе клуба, как чемодан без ручки. пока за полгода до окончания контракта не расторгли с ним контракт, с выплатой всех причитающихся компенсаций.