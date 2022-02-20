«Нижний Новгород» объявил о трансфере Игбуна

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Вероятно, Почеттино испортит Месси, Неймару и Мбаппе сезон. К тренеру ПСЖ накопились вопросы Под прессом в Мадриде будет сложно.