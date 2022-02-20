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«Нижний Новгород» объявил о трансфере Игбуна

вчера, 21:04

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе бывшего нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна.

31-летний форвард подписал контракт с клубом до 31 мая 2022 года.

«Нижний Новгород» объявил о трансфере Игбуна

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:26
А вдруг, а что если......
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Доброго Здоровья, Байкал!
Динамо его не покупало, там как обычно у нас бывает, получилось форменное разгильдяйство тренерского штаба и селекционной службы клуба. Изначально Слая взяли осенью в аренду у уфимцев до конца сезона потому, как у него произошёл конфликт с Евсеевым и в арендном соглашении прописали опцию автоматического выкупа (при чём за приличную сумму, порядка четырёх с половиной лимона с учётом аренды в том числе) при условии определённого числа сыгранных матчей за московский клуб. Отличившись дублем против Сочи в первом же своём матче за Динамо, потом у Сильвестра наступила голевая засуха и разочаровавшись в Игбуне в зимнее трансферное окно прикупили в нападение Комличенко, продолжая тем не менее выпускать на поле в основном составе и "мёртвого" Слая, перешагнув обозначенный порог для активации автоматического выкупа ненужного команде футболиста. Вот так благодаря Новикову он оказался в Динамо на балансе клуба, как чемодан без ручки. пока за полгода до окончания контракта не расторгли с ним контракт, с выплатой всех причитающихся компенсаций.
Мaлик
Мaлик
вчера в 21:46
Какой то сброд у Нижнего в команде...как Саня во всем этом разберется, пнятия не имею..
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:30
Может в Нижнем придёт второе дыхание.
Сп62
Сп62
вчера в 21:23
В Нижнем может ещё попылит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:17
Зачем его Динамо покупало? Игрок уровня борьбы за выживания.
протон
протон
вчера в 21:09
Хотелось бы ошибиться , но думаю не заиграет.
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