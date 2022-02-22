«Химки» объявили о подписании контракта с Григалавой

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником Гией Григалавой.
О сроках соглашения с 32-летним игроком не сообщается.
Футболист ранее выступал за «Ростов», «СКА Ростов-на-Дону», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» «Анжи», а также кипрские клубы «Пафос» и «Этникос». Последним клубом защитника был тульский «Арсенал», в составе которого он провёл четыре сезона.
Также на его счету более 30 матчей за национальную сборную Грузии.
Ранее в «Химках» прокомментировали интерес к вратарю «Спартака» Александру Максименко.