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«Химки» объявили о подписании контракта с Григалавой

22 февраля 2022, 18:55

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником Гией Григалавой.

О сроках соглашения с 32-летним игроком не сообщается.

Футболист ранее выступал за «Ростов», «СКА Ростов-на-Дону», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» «Анжи», а также кипрские клубы «Пафос» и «Этникос». Последним клубом защитника был тульский «Арсенал», в составе которого он провёл четыре сезона.

Также на его счету более 30 матчей за национальную сборную Грузии.

Ранее в «Химках» прокомментировали интерес к вратарю «Спартака» Александру Максименко.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
22 февраля в 21:20
Химки сейчас наверное самый "старый" клуб РПЛ.
Сп62
Сп62
22 февраля в 20:22
Ещё один молодой и перспективный.
ДСА
ДСА
22 февраля в 19:22
Хорошо он по миру поездил.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 19:18
Химки уже подбирают состав под ФНЛ.
shlomo
shlomo
22 февраля в 19:04
Ну для ФНЛ пойдет игрок
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 19:03
Грузин в Химках это нормально.
Дoбрыня
Дoбрыня
22 февраля в 18:57
Удачи тебе в Химках!
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