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Агент хавбека «Эвертона» Гбамена – о трансфере в ЦСКА: «Сделка закрыта»

вчера, 15:38

Опорный полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен станет футболистом ЦСКА. Об этом сообщил его агент Бернард Коллиньон:

Сделка закрыта. Все будет официально объявлено через пару часов.

В нынешнем сезоне 26-летний ивуариец сыграл в 5 играх «Эвертона» во всех турнирах и забил 1 гол.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:57
Да он с лазарета и не вылазиет . Эвертон рад что хоть кто-то будет платить его зарплату. Был бы он хороший, чтобы приехал в Россию. В Англии столько команд и не одна его даже из аутсайдеров Чемпионшипа не взяла почему-то.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:44
Сейчас другие времена, середняк Англии гораздо богаче топ клубов рпл, за исключением зенита, во времена вагнера, жо и тд , ЦСКА был лучше укомплектован, чем клубы зоны ЛЕ Англии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:40
Ну так аренда, высококлассного полузащитника, которого обычно купить было бы не по карману, там даже большую часть зп будет платить Эвертон, вполне нормальное усиление на флажке , без особого риска и растрат
Всегда есть риск что попадет в лазарет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:09, ред.
Да уж...Рабоче-крестьянскую извели почти полностью,укомплектовав ряды кнехтами-наёмниками. В 19 часов уже объявили,что негр наш.
Слайш
Слайш
вчера в 20:47
так обновить состав и оставить на тренерском мостике дерево.. Л-логика. Ой, простите, там же два дерева..
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:41
Уж не знаю насколько большая необходимость была в приобретении этого футболиста, но время покажет правильность выбора.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:37
Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника «Эвертона Жан-Филиппа Гбамена, в разговоре с Metaratings.ru рассказал о деталях аренды футболиста в ЦСКА.
«Все вопросы урегулированы. Скоро ЦСКА объявит о переходе Жан-Филиппа. Это бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа, зарплату будет выплачивать ЦСКА», – сказал Колиньон.

В нынешнем сезоне Гбамен сыграл за «Эвертон» пять матчей, отметившись одной результативной передачей. Дебютировать за ЦСКА хавбек может 26 февраля, когда «армейцы» сыграют со «спартаком» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги
makkie
makkie
вчера в 20:15
Кони совсем сбрендили?
Этот Гбамена же два года без футбола был из-за травм, или это трансфер прямиком к Безуглову в лазарет?
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:13
Не только без практики, а и без тренировок - больной насквозь.
pomor45
pomor45 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 20:11
Сегодня и с такими легами, каких покупают, ничего в ЕК не достигнут, так что самое время россиянами и воспитанниками заняться.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:08
Ждём официального объявления от ПФК ЦСКА. .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:36
С Дуба падают листья ясеня, ах ни х.......
lotsman
lotsman
вчера в 19:32
За весь турнир 5 игр?!! Он же практически без игровой практики.
Главный судья
Главный судья
вчера в 19:28
негр с виду крепкий но что он такое хз...он в футбол уже очень давно не играл...
neukomm
neukomm ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:25
Не знаю про какой ущерб идёт речь, но в ЦСКА всегда делали ставку на легионеров. Ведь только благодаря им армейцы победили в Кубке УЕФА. Да и в чемпе победы были продиктованы игрой знаменитых Лагнера Лава, Красича, Карвальо, Думбия, Мусы. Игрой одних воспитанников ЦСКА никогда б ничего не достиг, как любой другой российский клуб.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:16
Опять негры ?
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 19:02
Дефицит в санчасти ?!
particular
particular
вчера в 18:59
Посмотрим, что это за ирисочный Иван Филиппович :))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:37
"Сделка закрыта, вытаскивай шланг".
pomor45
pomor45
вчера в 18:34
Я смотрю кони, корившие Зенит за вектор усиления команды легионерами в ущерб своим воспитанникам, выдохлись и докатились до закупки инвалидов.
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:15
За три года 5 игр, это мощно 🤙
Даже Саня Кокорин и то больше сыграл🤣
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:53
Будем надеяться, что усилит.
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:38
Ну посмотрим на него в деле...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:14
Как Зенит Газпром? Хотя там масштабы гораздо больше, а толку - никакого )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:54
Почта России уже не рада этому офису в небоскрёбике гинера.
Доят не по деЦЦки...
4RT
4RT
вчера в 16:45
Опять залежалый товар сплавили
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:33, ред.
Чтобы до лета закрыть дефицит в центре поля
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:33
Идём на рекорд-652-й полузащитник команды!
dok66
dok66
вчера в 16:30
Удачи в ЦСКА
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:20, ред.
Ну и для чего такое травмированое добро в ЦСКА .
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