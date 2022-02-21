Агент хавбека «Эвертона» Гбамена – о трансфере в ЦСКА: «Сделка закрыта»

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вчера, 15:38

Опорный полузащитник «Эвертона» станет футболистом ЦСКА . Об этом сообщил его агент Бернард Коллиньон:

Сделка закрыта. Все будет официально объявлено через пару часов.

В нынешнем сезоне 26-летний ивуариец сыграл в 5 играх «Эвертона» во всех турнирах и забил 1 гол.