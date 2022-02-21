Агент хавбека «Эвертона» Гбамена – о трансфере в ЦСКА: «Сделка закрыта»

Опорный полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен станет футболистом ЦСКА. Об этом сообщил его агент Бернард Коллиньон:
Сделка закрыта. Все будет официально объявлено через пару часов.
В нынешнем сезоне 26-летний ивуариец сыграл в 5 играх «Эвертона» во всех турнирах и забил 1 гол.
Всегда есть риск что попадет в лазарет
Всегда есть риск что попадет в лазарет
«Все вопросы урегулированы. Скоро ЦСКА объявит о переходе Жан-Филиппа. Это бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа, зарплату будет выплачивать ЦСКА», – сказал Колиньон.
В нынешнем сезоне Гбамен сыграл за «Эвертон» пять матчей, отметившись одной результативной передачей. Дебютировать за ЦСКА хавбек может 26 февраля, когда «армейцы» сыграют со «спартаком» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги
«Все вопросы урегулированы. Скоро ЦСКА объявит о переходе Жан-Филиппа. Это бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа, зарплату будет выплачивать ЦСКА», – сказал Колиньон.
В нынешнем сезоне Гбамен сыграл за «Эвертон» пять матчей, отметившись одной результативной передачей. Дебютировать за ЦСКА хавбек может 26 февраля, когда «армейцы» сыграют со «спартаком» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги
Этот Гбамена же два года без футбола был из-за травм, или это трансфер прямиком к Безуглову в лазарет?
Этот Гбамена же два года без футбола был из-за травм, или это трансфер прямиком к Безуглову в лазарет?
Даже Саня Кокорин и то больше сыграл🤣
Даже Саня Кокорин и то больше сыграл🤣
Доят не по деЦЦки...
Доят не по деЦЦки...