Керк — об адаптации в «Локо»: «Если есть желание, то можно влиться везде»

Хавбек «Локомотива» рассказал о своей адаптации в московском клубе:

Я не могу это точно объяснить, как смог так быстро заиграть в клубе. Для меня футбол везде одинаковый. Если есть желание, то можно влиться везде. Ты можешь делать всё возможное, чтобы адаптироваться в команде. Для меня это было не очень сложно. Но сейчас я думаю, что мог бы играть лучше. Исправлю это в будущем. Тин и Смолов помогали мне поначалу. Они мне помогли адаптироваться, так как говорят по-английски. Что упростило задачу, потому что мой русский не так хорош.

Первый гол забить важно, но давления не было. Это нормально — ставить цель, чтобы достичь определённого уровня. Я всегда хочу забить первый гол как можно быстрее. Когда ты нападающий, то если ты забил один раз, дальше забивать проще.