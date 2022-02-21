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Керк — об адаптации в «Локо»: «Если есть желание, то можно влиться везде»

вчера, 13:20

Хавбек «Локомотива» Джирано Керк рассказал о своей адаптации в московском клубе:

Я не могу это точно объяснить, как смог так быстро заиграть в клубе. Для меня футбол везде одинаковый. Если есть желание, то можно влиться везде. Ты можешь делать всё возможное, чтобы адаптироваться в команде. Для меня это было не очень сложно. Но сейчас я думаю, что мог бы играть лучше. Исправлю это в будущем. Тин и Смолов помогали мне поначалу. Они мне помогли адаптироваться, так как говорят по-английски. Что упростило задачу, потому что мой русский не так хорош.

Первый гол забить важно, но давления не было. Это нормально — ставить цель, чтобы достичь определённого уровня. Я всегда хочу забить первый гол как можно быстрее. Когда ты нападающий, то если ты забил один раз, дальше забивать проще.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:02
медведей с балалайками ему не показывайте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:58
Очень хорошее желание. Удачи.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:50
На данный момент очень сложно объяснить уровень Керка. С одной стороны он иногда показывал классный футбол, с другой часто был незаметен на поле, а подчас очень медлительным, часто проигрывал единоборства. Но строго судить его до зимней паузы не совсем правильно, так как он не проходил предсезонную подготовку с командой, а влиться сразу подчас бывает трудно. Но теперь с Керка уже можно спрашивать по полной.
Удачи Керку и Локо!!!
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:33
Где то прочитал, что Ги - это его прозвище (сокращение от его имени....)...
Cat01
Cat01
вчера в 13:23
Главное желание
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