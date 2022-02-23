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Тухель: «Канте оказывает огромное влияние на игру „Челси“»

вчера, 09:14
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0).

Мы снова сыграли на ноль, причем совершенно заслуженно. Было непросто закрыть «Лилль», который является очень сильной командой. Не все прошло идеально, но серьезных возможностей для взятия ворот мы противнику создать не позволили и вообще выглядели надежно.

В перерыве мы изменили структуру игры, создали блок из пяти игроков. Затем пошли моменты, мы забили, но затем стали пассивными и отошли назад. С этого моменты у нас возникли небольшие проблемы. Я очень доволен игрой Канте. В последних матчах ему не хватало уверенности и интенсивности, но сегодня он сделал шаг вперед. Вы сами могли видеть, какое влияние он оказывает на игру, когда находится в форме.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:33
Канте - монстр, но главный монстр в Челси - это Тухель
Тут недавно был пост о том, что Канте уже не тот и его надо срочно продавать летом. Канте! Продавать! Летом!
Канте - наше всё!
Надо сказать, что со времен Рауль я не помню столь приятного и безупречного футболиста, коим является Канте. Какой же бриллиант выхватил Челси
Одна из причин плохой игры Челси в последнее время - неважная форма Канте. Надеюсь, пришёл в себя, уж очень важен для команды
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:15
Это так.
ОПС
ОПС
вчера в 10:14
И не поспоришь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:36
Канте настоящий бультерьер
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:34
Полезный игрок,слов нет
David Young
David Young
вчера в 09:33
Так и есть.
lotsman
lotsman
вчера в 09:30
Игрок хороший, тренер доволен.
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