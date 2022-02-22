Симеоне: «С приходом Рангника МЮ стал похож на клуб, каким он всегда был»

Главный тренер «Атлетико» поделился мыслями о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке.