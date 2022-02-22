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Симеоне: «С приходом Рангника МЮ стал похож на клуб, каким он всегда был»

22 февраля 2022, 22:57
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке.

МЮ мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне. Сложно найти места, где он допускал бы ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам против соперников в их топовом виде и ищу варианты, как доставить им проблемы.

Ранее стало известно, что матч с МЮ пропустит капитан «Атлетико».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:54
хитрит, путает следы !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:48
Лукавит аргентинец, зубы заговаривает 😉
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:40
Может это ему показалось
Верг
Верг
вчера в 00:54
Нормальный троллинг
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:41
Чтото не заметил!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 00:39
Что он несёт? Он что, начал смотреть на Манчестер Юнайтед только тогда, когда ушёл Алекс Фергюсон?)
Накир
Накир
22 февраля в 23:36
Спорное мнение
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
22 февраля в 23:36
У Рангника щас 53% побед из игр, что-то не помнится чтоб тот самый МЮ так играл. Ральф вообще не тренер, это просто хороший спортивный директор и все. Ну и умелец оставить в лопухах клубы, уж локо то знает)
kasyak7
kasyak7
22 февраля в 23:33
Симеоне - подлизоне. ..ополиз
протон
протон
22 февраля в 23:04
Подстелил соломку на случай неудачи) по факту МЮ по игре имеет кучу проблем и Атлетико способен ими воспользоваться
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 23:02
Диего покурил малёха
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 февраля в 22:58
Да нет, пока не очень похож.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 22:58
Так оно и есть....
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