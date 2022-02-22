Симеоне: «С приходом Рангника МЮ стал похож на клуб, каким он всегда был»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке.
МЮ мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне. Сложно найти места, где он допускал бы ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам против соперников в их топовом виде и ищу варианты, как доставить им проблемы.
Ранее стало известно, что матч с МЮ пропустит капитан «Атлетико».