«Хаммарбю» отказался продавать игрока в «Локо» из-за ситуации на Украине

Спортивный директор «Хаммарбю» Йеспер Янссон сообщил, что клуб отказался продавать полузащитника в «Локомотив» на фоне ситуации на Украине.

Это был очень деликатный и сложный вопрос. Нам нужно было многое принять во внимание, и мы подошли к этому очень серьезно.

Трансфер сорвался из-за ситуации на Украине? Можно так сказать. Мы должны принять это во внимание, что мы и сделали. К тому же мы не нуждались в продаже Сведберга. Но, конечно, это сыграло очень большую роль.