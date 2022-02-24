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«Хаммарбю» отказался продавать игрока в «Локо» из-за ситуации на Украине

вчера, 15:01

Спортивный директор «Хаммарбю» Йеспер Янссон сообщил, что клуб отказался продавать полузащитника Виллота Сведберга в «Локомотив» на фоне ситуации на Украине.

Это был очень деликатный и сложный вопрос. Нам нужно было многое принять во внимание, и мы подошли к этому очень серьезно.

Трансфер сорвался из-за ситуации на Украине? Можно так сказать. Мы должны принять это во внимание, что мы и сделали. К тому же мы не нуждались в продаже Сведберга. Но, конечно, это сыграло очень большую роль.

Напомним, что трансфер Сведберга в «Локомотив» мог стать рекордным в истории «Хаммарбю».

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