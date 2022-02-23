Терюшков: «„Химки“ рассматривали вариант с подписанием Кокорина и Зе Луиша»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о трансферной кампании подмосковного клуба.

У нас сложилась довольно тяжелая ситуация в таблице, а наша задача — остаться в РПЛ . Поэтому нужно было совершить агрессивную трансферную кампанию с учетом идеологии — хорошее качество за небольшие деньги, так как клуб не входит в топ-10 по бюджету.

Мы смотрели на качество и самое важное — опыт. Посмотрели весь российский рынок и удовлетворены сделанными переходами. С приходом таких мастеров, как Юрий Жирков и Павел Мамаев, мы серьезно укрепились. Вернулся Боженов, взяли молодого, очень талантливого и не заслуженно находившегося в «Спартаке-2» Сашу Руденко. Оборону мы тоже укрепили ребятами топ-уровня — Волковым и Бруно Вианой. Они будут в помощь Филину и Тихому. В нападение взяли Зе — очень сильного и цепкого футболиста. То, что нужно клубу.

Оцениваю трансферную политику как удовлетворительную. Всех, кого хотели забрать, мы забрали. Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре — это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьезное рассмотрение, они просто были в списках. Тот состав, который есть сейчас, в силах справиться с задачей на 100%. Сейчас главная задача у тренера — правильно выстроить коллектив.