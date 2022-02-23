Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Терюшков: «„Химки“ рассматривали вариант с подписанием Кокорина и Зе Луиша»

вчера, 16:14

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о трансферной кампании подмосковного клуба.

У нас сложилась довольно тяжелая ситуация в таблице, а наша задача — остаться в РПЛ. Поэтому нужно было совершить агрессивную трансферную кампанию с учетом идеологии — хорошее качество за небольшие деньги, так как клуб не входит в топ-10 по бюджету.

Мы смотрели на качество и самое важное — опыт. Посмотрели весь российский рынок и удовлетворены сделанными переходами. С приходом таких мастеров, как Юрий Жирков и Павел Мамаев, мы серьезно укрепились. Вернулся Боженов, взяли молодого, очень талантливого и не заслуженно находившегося в «Спартаке-2» Сашу Руденко. Оборону мы тоже укрепили ребятами топ-уровня — Волковым и Бруно Вианой. Они будут в помощь Филину и Тихому. В нападение взяли Зе — очень сильного и цепкого футболиста. То, что нужно клубу.

Оцениваю трансферную политику как удовлетворительную. Всех, кого хотели забрать, мы забрали. Кокорина и Зе Луиша мы рассматривали в декабре — это была первая пристрелочная история. Это было даже не серьезное рассмотрение, они просто были в списках. Тот состав, который есть сейчас, в силах справиться с задачей на 100%. Сейчас главная задача у тренера — правильно выстроить коллектив.

Все новости
Агент Яковлева прокомментировал слухи об интересе клуба из Португалии
Вчера, 22:25
СлухиЦСКА зимой отказал португальскому клубу в трансфере Яковлева
Вчера, 17:41
Слухи«Локомотив» оформил трансфер Сведберга из «Хаммарбю»
Вчера, 09:01
Медведев: «„Гранада“ не обращалась в „Зенит“ по Оздоеву»
22 февраля
СлухиОздоев был близок к переходу в «Гранаду» в зимнее трансферное окно
22 февраля
Агент Тюкавина прокомментировал слухи об интересе «Боруссии» Д к игроку
22 февраля
Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:26
А сколько Фиорентина доплатит Химках за российского Марадону ?????????
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:38
Похоже Химки тайно готовятся к ФНЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:32
".....Оборону мы тоже укрепили ребятами топ-уровня — Волковым и Бруно Вианой...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1304731/teryushkov-roman-himki 23.02.2022
А кто-нибудь подскажет этот "топ уровень" в рамках какого района Московской области? Я такие фамилии слышу 1 раз. А оказывается это топ! Кто бы мог подумать!!!
протон
протон
вчера в 17:11
Вы угораете что ли, какой вам Кокорин, он вот вот отожмет Фиорентину у нынешних хозяев, а вы про какие то Химки .
Izmar
Izmar
вчера в 17:02
А Ещенко им не нужен?
4RT
4RT
вчера в 16:18
А также Мбаппе с Холландом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:15
Какошу надо было брать
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
Ну все... дорога в ФНЛ после подписания Кокоши будет выстлана коврами
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 