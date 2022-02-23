ЦСКА зимой отказал португальскому клубу в трансфере Яковлева

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вчера, 17:41

Нападающий ЦСКА во время зимнего трансферного окна мог перейти в клуб чемпионата Португалии.

По информации источника, футболистом активно интересовалась «Витория Гимарайнш», которая идёт на шестом месте в таблице Примейры, однако «армейцы» решили не отпускать своего игрока в Европу.

Отмечается, что интерес к нападающему также проявлял «Нижний Новгород».