ЦСКА зимой отказал португальскому клубу в трансфере Яковлева

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев во время зимнего трансферного окна мог перейти в клуб чемпионата Португалии.
По информации источника, футболистом активно интересовалась «Витория Гимарайнш», которая идёт на шестом месте в таблице Примейры, однако «армейцы» решили не отпускать своего игрока в Европу.
Отмечается, что интерес к нападающему также проявлял «Нижний Новгород».
Ранее ЦСКА подписал полузащитника «Эвертона».
От осознания важности своей миссии, Яковлев взял обязательство по выходу на 10 мячей за сезон :)) Ещё бы на поле выпускали бы :))
От осознания важности своей миссии, Яковлев взял обязательство по выходу на 10 мячей за сезон :)) Ещё бы на поле выпускали бы :))