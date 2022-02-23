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ЦСКА зимой отказал португальскому клубу в трансфере Яковлева

вчера, 17:41

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев во время зимнего трансферного окна мог перейти в клуб чемпионата Португалии.

По информации источника, футболистом активно интересовалась «Витория Гимарайнш», которая идёт на шестом месте в таблице Примейры, однако «армейцы» решили не отпускать своего игрока в Европу.

Отмечается, что интерес к нападающему также проявлял «Нижний Новгород».

Ранее ЦСКА подписал полузащитника «Эвертона».

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:34
А чем собственно Витория Гимарайнш лучше ЦСКА? У нас самих проблема с нападающими, а тут какой-то второсортный португальский клуб...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:46
Коням теперь только отечественные наконечники подходят...
particular
particular
вчера в 18:41
Видно, решили поберечь наконечник для убойных уколов обороны команд РПЛ...
От осознания важности своей миссии, Яковлев взял обязательство по выходу на 10 мячей за сезон :)) Ещё бы на поле выпускали бы :))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:50
Ожидаемо. С одним Антоном далеко не уедем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:43, ред.
Ни себе не людям !!!) Впрочем как всегда со всеми .
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