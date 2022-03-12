Гаджиев: «Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ».

Бывший наставник «Крыльев Советов» прокомментировал возможное расширение РПЛ .

Расширение РПЛ — правильное решение. Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ . В СССР уже расширяли чемпионат, и это принесло положительный результат. Много новых клубов воспитали хороших игроков. Это решение поможет развитию географии и развитию игры.