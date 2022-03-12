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Гаджиев: «Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ»

сегодня, 14:03

Бывший наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное расширение РПЛ.

Расширение РПЛ — правильное решение. Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ. В СССР уже расширяли чемпионат, и это принесло положительный результат. Много новых клубов воспитали хороших игроков. Это решение поможет развитию географии и развитию игры.

Мы знаем, что в хоккее или баскетболе чемпионаты закрытые. Это сделано для улучшения лиги в коммерческом плане. Возможно с футболом надо сделать тоже самое, но ненадолго. У клубов ФНЛ всегда должен быть стимул куда стремиться!

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протон
протон
сегодня в 15:39
Глупо сравнивать, поскольку при СССР даже пердив считался почти элитной лигой, поскольку и туда попасть было архисложно, учитывая количество республик и особенно южных, где условия для футбола были куда как лучше чем, допустим на Урале или в Сибири...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:55, ред.
Гаджиев: «Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ».
Я думаю что с Гаджи Гаджиевым можно и согласиться в отношении того что лидеры ФНЛ и аутсайдеры РПЛ примерно равные по силам команды. Но вот в прошлом сезоне из ФНЛ в РПЛ зашли два клуба - это Крылья Советов и Нижний Новгород, которые сейчас находится выше всех тех команд которые уже который сезон находятся в нижней части турнирной таблицы. А Крылья Советов вообще себя вполне комфортно чувствует себя и в играх с лидерами чемпионата РПЛ. И не прошло и пол сезона как нашлись клубы которые уже забрали в свои ряды лидеров команды пришедшей из ФНЛ. И между прочим лидер чемпионата России Зенит переманил в свои ряды голеодора Крылышек Сергеева. Так что есть в ФНЛ команды которые могут не просто усилить своими игроками лидеров РПЛ, а и разнообразить саму лигу своей игрой, привнести новое видение.
А вот закрываться как в хоккее , я с этим категорически не согласен . Наш футбол итак закрыли со всех сторон, и если мы ещё сделаем внутри России такое, то можно смело забыть что есть такая игра как футбол ⚽️. Чем больше в нижней части РПЛ и верхней части ФНЛ будут ротации, тем больше будет разнообразия в играх как в ФНЛ, так и в РПЛ. И это я думаю пойдёт только на пользу. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!
Cat01
Cat01
сегодня в 14:40
Разница не большая
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:23
Нет в России развития футбола - одно бла-бла...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:22
Химкам не место в РПЛ, есть команды намного сильнее в ФНЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:04
Это один уровень
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