Гаджиев: «Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ».

Бывший наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное расширение РПЛ.
Расширение РПЛ — правильное решение. Нет различия между лидерами ФНЛ и аутсайдерами РПЛ. В СССР уже расширяли чемпионат, и это принесло положительный результат. Много новых клубов воспитали хороших игроков. Это решение поможет развитию географии и развитию игры.
Мы знаем, что в хоккее или баскетболе чемпионаты закрытые. Это сделано для улучшения лиги в коммерческом плане. Возможно с футболом надо сделать тоже самое, но ненадолго. У клубов ФНЛ всегда должен быть стимул куда стремиться!
Я думаю что с Гаджи Гаджиевым можно и согласиться в отношении того что лидеры ФНЛ и аутсайдеры РПЛ примерно равные по силам команды. Но вот в прошлом сезоне из ФНЛ в РПЛ зашли два клуба - это Крылья Советов и Нижний Новгород, которые сейчас находится выше всех тех команд которые уже который сезон находятся в нижней части турнирной таблицы. А Крылья Советов вообще себя вполне комфортно чувствует себя и в играх с лидерами чемпионата РПЛ. И не прошло и пол сезона как нашлись клубы которые уже забрали в свои ряды лидеров команды пришедшей из ФНЛ. И между прочим лидер чемпионата России Зенит переманил в свои ряды голеодора Крылышек Сергеева. Так что есть в ФНЛ команды которые могут не просто усилить своими игроками лидеров РПЛ, а и разнообразить саму лигу своей игрой, привнести новое видение.
А вот закрываться как в хоккее , я с этим категорически не согласен . Наш футбол итак закрыли со всех сторон, и если мы ещё сделаем внутри России такое, то можно смело забыть что есть такая игра как футбол ⚽️. Чем больше в нижней части РПЛ и верхней части ФНЛ будут ротации, тем больше будет разнообразия в играх как в ФНЛ, так и в РПЛ. И это я думаю пойдёт только на пользу. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!
Я думаю что с Гаджи Гаджиевым можно и согласиться в отношении того что лидеры ФНЛ и аутсайдеры РПЛ примерно равные по силам команды. Но вот в прошлом сезоне из ФНЛ в РПЛ зашли два клуба - это Крылья Советов и Нижний Новгород, которые сейчас находится выше всех тех команд которые уже который сезон находятся в нижней части турнирной таблицы. А Крылья Советов вообще себя вполне комфортно чувствует себя и в играх с лидерами чемпионата РПЛ. И не прошло и пол сезона как нашлись клубы которые уже забрали в свои ряды лидеров команды пришедшей из ФНЛ. И между прочим лидер чемпионата России Зенит переманил в свои ряды голеодора Крылышек Сергеева. Так что есть в ФНЛ команды которые могут не просто усилить своими игроками лидеров РПЛ, а и разнообразить саму лигу своей игрой, привнести новое видение.
А вот закрываться как в хоккее , я с этим категорически не согласен . Наш футбол итак закрыли со всех сторон, и если мы ещё сделаем внутри России такое, то можно смело забыть что есть такая игра как футбол ⚽️. Чем больше в нижней части РПЛ и верхней части ФНЛ будут ротации, тем больше будет разнообразия в играх как в ФНЛ, так и в РПЛ. И это я думаю пойдёт только на пользу. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!