Гришин: «ЦСКА фаворит в дерби, у „Локомотива“ есть проблемы»

Бывший футболист ЦСКА порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Локомотива».

ЦСКА однозначный фаворит в дерби, потому что они хорошо играли в последних матчах, а у «Локомотива» есть проблемы. Железнодорожники проиграли в Кубке 0:4. Это очень серьезно, а в чемпионате была победа на тоненького. Счет 3:2 неубедительный, так как «Локомотив» играл в большинстве, и они чуть не упустили эту победу.

У армейцев еще есть шанс выиграть Кубок в этом сезоне. Им надо воспользоваться. С таким составом команда должна бороться за тройку.

