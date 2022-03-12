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Гришин: «ЦСКА фаворит в дерби, у „Локомотива“ есть проблемы»

сегодня, 13:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Локомотива».

ЦСКА однозначный фаворит в дерби, потому что они хорошо играли в последних матчах, а у «Локомотива» есть проблемы. Железнодорожники проиграли в Кубке 0:4. Это очень серьезно, а в чемпионате была победа на тоненького. Счет 3:2 неубедительный, так как «Локомотив» играл в большинстве, и они чуть не упустили эту победу.

У армейцев еще есть шанс выиграть Кубок в этом сезоне. Им надо воспользоваться. С таким составом команда должна бороться за тройку.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий. ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:14
Самоуверенность армейцев может как добавить сил команде, так и сыграть с ними здую шутку. Все зависит от настроя на конкретный матч. Готовы будут зубами выгрызать победу, значит победят, нет значит проигрыш. Все закономерно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:40
Всё зависит от настроя команд. Дерби не предсказуем.
Удачи ЦСКА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:34
Я бы не рискнул назвать ЦСКА фаворитом тем более в дерби.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:27
Что интересно у ЦСКА тоже проблемы, но купив Медину и Языджи думаете все проблемы пропали? Их не видно пока этим двоим прёт, но...
Помните как Роналду начал в МЮ, а потом жалкое зрелище.
Что то уж слишком самоуверенными стали армейцы в последнее время.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:18
Перед матчем Динамо-Спартак тоже все отдавали предпочтение динамовцам, а на деле оказалось всё наоборот.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:17, ред.
По моему проблемы Локомотива видны и невооружённым взглядом. Желаю им быстрее их преодолеть. Лоськов вам в помощь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:36
Проблемы Локомотива - теперь стали проблемами МЮ.....
lotsman
lotsman
сегодня в 13:36
У ЦСКА их тоже хватает.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 13:35
У всех сейчас проблемы
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