Масалитин: «„Локомотив“ и ЦСКА находятся в состоянии перестройки»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Локомотива».

Конечно, на бумаге фаворит ЦСКА . Но это дерби, и на поле может случиться все что угодно. Оба клуба находятся в состоянии перестройки, где-то она затянулась с уходом гениального менеджера. ЦСКА в этой ситуации поступили более грамотно, думаю. Провели очень хорошую селекцию, но забивного нападающего все равно не хватает. Сейчас ЦСКА показывает более зрелую игру, чем «Локомотив» и по праву считается фаворитом встречи. В этом матче армейцы будут играть с позиции силы, в позиционную атаку. Плюс новички команды должны прибавлять. Посмотрим, как все сложится на самом деле.