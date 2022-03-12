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Масалитин: «„Локомотив“ и ЦСКА находятся в состоянии перестройки»

сегодня, 13:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Локомотива».

Конечно, на бумаге фаворит ЦСКА. Но это дерби, и на поле может случиться все что угодно. Оба клуба находятся в состоянии перестройки, где-то она затянулась с уходом гениального менеджера. ЦСКА в этой ситуации поступили более грамотно, думаю. Провели очень хорошую селекцию, но забивного нападающего все равно не хватает. Сейчас ЦСКА показывает более зрелую игру, чем «Локомотив» и по праву считается фаворитом встречи. В этом матче армейцы будут играть с позиции силы, в позиционную атаку. Плюс новички команды должны прибавлять. Посмотрим, как все сложится на самом деле.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:34
В Локо идёт распад от фрицев.
старина
старина
сегодня в 15:00
Ничейку сгоняют
lotsman
lotsman
сегодня в 14:36
Неуверен, что матч будет интересным. Скорее всего будет скучная ничья.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:03
ЦСКА должен победить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:59
Сегодня ждём красивый и результативный футбол! За ЦСКА!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:58
Только кто-то ни так перестраиваится.
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