Балахнин: «У Карпина были и поинтереснее варианты»

Экс-наставник «Ростова» поддержал , который недавно вернулся в клуб.

Я считаю, это положительный момент. Сейчас это обосновано и правильно, потому что тренер сидел без турниров, без игр. Не думаю, что он пришел ради практики. Мне кажется, было давно оговорено, что если не будет работы, он вернется. Потому что с президентом и командой сложились определенные отношения. Хотя, наверняка, у Карпина были и поинтереснее варианты. Об этом писали.

Команда явно находится не на своем месте по составу. Надо привести ее в порядок, и она встанет на свое место. Понятно, что это уже не будет хорошая команда. Даже серединку таблицы она не потянет.