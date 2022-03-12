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Балахнин: «У Карпина были и поинтереснее варианты»

сегодня, 09:30

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поддержал Валерия Карпина, который недавно вернулся в клуб.

Я считаю, это положительный момент. Сейчас это обосновано и правильно, потому что тренер сидел без турниров, без игр. Не думаю, что он пришел ради практики. Мне кажется, было давно оговорено, что если не будет работы, он вернется. Потому что с президентом и командой сложились определенные отношения. Хотя, наверняка, у Карпина были и поинтереснее варианты. Об этом писали.

Команда явно находится не на своем месте по составу. Надо привести ее в порядок, и она встанет на свое место. Понятно, что это уже не будет хорошая команда. Даже серединку таблицы она не потянет.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 12:05
В Ростове он уже был, от туда ушёл, сюда и надо возвращаться пока берут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:45
Поинтереснее варианты были ? Неужели Пюник, или Гурия? И он отказался ради Ростова ? Не поверю.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:08
А другие варианты только Краснодар и Локомотив!?
lotsman
lotsman
сегодня в 10:12
Ростов, для Карпина, самый лучший вариант.
санек002
санек002 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:06
где больше всего ждут туда и пошел
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:43
Нет смысла что то менять,если его там рады видеть
ОПС
ОПС
сегодня в 09:41
Вернулся к себе же.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:33
В Ростове роднее.
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