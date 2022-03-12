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Нигматуллин считает, что «Локомотив» не сможет забить ЦСКА

сегодня, 00:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем противостоянии клубов в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Думаю, что фаворит предстоящего матча — ЦСКА. «Армейцы» после возобновления чемпионата выглядят достаточно мощно. Видимо, очень хорошо поработали в зимнюю паузу. «Локомотив» в последнем матче обыграл «Химки». Но это все-таки не показатель. Мне кажется, что скорее показателем нынешнего состояния «Локомотива» была игра в 1/8 финала Кубка России с «Енисеем». Но как бы то ни было, посмотрим. Может быть, и чудеса случаются. Но в целом не вижу у нынешнего «Локомотива» потенциала. Играть с молодежью, наверное, было бы прекрасно. Но запаса прочности у команды пока не вижу. Тем не менее пожелаю удачи «Локомотиву». Я же думаю, что предстоящая игра закончится победой ЦСКА со счетом 2:0.

«Локомотив» не сможет забить? Я пока не вижу, откуда этим голам взяться. Да, в игре с «Химками», конечно, мячи были. Не знаю, может быть, мне со стороны плохо видно, но я пока не верю. Я в принципе оптимист, но здесь пока ничего оптимистичного не вижу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:37
Спартак в матче с ЦСКА тоже фаворитом считался. А что в итоге???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:16
У Локо шансов нет.
vinyardrip
vinyardrip ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 02:02, ред.
Самый плохой расклад. Ни рыба ни мясо. Победа — можно за что-то бороться, поражение — за 3-4. Я про ЦСКА
beefs
beefs
сегодня в 01:27
чего гадать скоро все сами увидим...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:40
Все соломку подстилают и Берёзок разлагают...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:25
Реально оценивает этот матч.
drug01
drug01
сегодня в 00:23
Ничья будет
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