Нигматуллин считает, что «Локомотив» не сможет забить ЦСКА

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА поделился мнением о предстоящем противостоянии клубов в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Думаю, что фаворит предстоящего матча — ЦСКА . «Армейцы» после возобновления чемпионата выглядят достаточно мощно. Видимо, очень хорошо поработали в зимнюю паузу. «Локомотив» в последнем матче обыграл «Химки». Но это все-таки не показатель. Мне кажется, что скорее показателем нынешнего состояния «Локомотива» была игра в 1/8 финала Кубка России с «Енисеем». Но как бы то ни было, посмотрим. Может быть, и чудеса случаются. Но в целом не вижу у нынешнего «Локомотива» потенциала. Играть с молодежью, наверное, было бы прекрасно. Но запаса прочности у команды пока не вижу. Тем не менее пожелаю удачи «Локомотиву». Я же думаю, что предстоящая игра закончится победой ЦСКА со счетом 2:0.

«Локомотив» не сможет забить? Я пока не вижу, откуда этим голам взяться. Да, в игре с «Химками», конечно, мячи были. Не знаю, может быть, мне со стороны плохо видно, но я пока не верю. Я в принципе оптимист, но здесь пока ничего оптимистичного не вижу.