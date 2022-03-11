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Деменко не выделил фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»

вчера, 22:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Фаворитом никого не назову, но «Краснодар» сейчас в тяжелом состоянии, в отличие от «Спартака», который и по игре, и по результату выглядит неплохо. Да, «быки» выиграли у «Урала», но «красно-белые» – это другой соперник.

Вряд ли, конечно, «Спартак» обыграет «Краснодар» с таким же счетом, как «Кубань» (6:1), но в футболе всякое бывает. Однозначно, у «быков» есть свой стиль игры, но москвичи подготовлены лучше. При этом я убежден, что «Краснодар» все равно будет биться.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:31
Деменко отчётливо выделил фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:49
С мясом шансов мало,но будем посмотреть, краснодарская молодеж понравилась,но хватит ли силенок это вопрос,а фаворит здесь один без альтернативы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:30
Тут всё очевидно, даже не стоит выделять фаворита.
lotsman
lotsman
вчера в 22:29
Спартак победит, скорее всего.
drug01
drug01
вчера в 22:12
Ждём игру!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:09
Всё решится на поле
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