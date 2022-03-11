Деменко не выделил фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший футболист «Краснодара» поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Фаворитом никого не назову, но «Краснодар» сейчас в тяжелом состоянии, в отличие от «Спартака», который и по игре, и по результату выглядит неплохо. Да, «быки» выиграли у «Урала», но «красно-белые» – это другой соперник.

Вряд ли, конечно, «Спартак» обыграет «Краснодар» с таким же счетом, как «Кубань» (6:1), но в футболе всякое бывает. Однозначно, у «быков» есть свой стиль игры, но москвичи подготовлены лучше. При этом я убежден, что «Краснодар» все равно будет биться.