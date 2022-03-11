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Кавазашвили: «„Спартак“ будет играть с „Краснодаром“ в атакующий футбол»

вчера, 20:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

Вы же видите, как «Спартак» сейчас играет, то проиграют, то выиграют. Они могут выиграть, так как играют дома, но «Краснодар» тоже неплохая команда, им отступать некуда, они очень здорово огрызаются. Я хотел бы, чтобы «Спартак» обыграл «быков». Если спартаковцы сыграют, как первом тайме с «Динамо», то есть вероятность, что достигнут успеха. Но они играют непонятно: сегодня обыграют одного из лидеров, а завтра так сыграют, что подумаешь «откуда они собрались и что из себя представляют?»

У «Краснодара» после ухода легионеров будет шанс для некоторых молодых игроков и не дай Бог, если они выйдут и порвут «Спартак». Им деваться некуда, свои воспитанники сидели в запасе столько лет, выйдут на поле и будут носиться как угорелые. Ваноли понравилось выигрывать, поэтому думаю «Спартак» будет играть в атакующий футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:18
очень нужна победа !
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:56
Прям таки неожиданное заявление 😊,удивил!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:27
Спартак выиграл последние 2 матча 8:1...
"Лейпциг" вообще от страха самоликвидировался...чтоб не позориться как "Наполи"...
Краснодар же покинул импортный набор Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.....и им будет тяжко против раскуражившегося Спартака....

Думаю 40/60 в пользу москвичей...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:18
То есть,раз уверенно выиграли прошлый матч,то им каюк в следующем???
старина
старина
вчера в 22:03
Игры Спартака с Краснодаром это всегда весело
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:47
Чет орелу давно не слышно.. С мишаней под бояру шляпу доедают?))
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:45
Спартак будет играть в атакующий футбол! Сказал 80 летний вратарь))))
makkie
makkie
вчера в 21:42
Думаю, и быки приедут не в защите отсиживаться.
Главное чтобы Спартак не решил, что возьмут соперника малой кровью. Сколько раз уже такое было - катали вату, а нам забивали и потеря очков.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:33
Анзору Кавазашвили было присвоено звание "Капитан очевидность".
Боевой состав Спартака будет играть в атакующий футбол с Краснодаром без своих лидеров и разбавленном игроками ФНЛ из молодёжной команды.
Никогда в такое бы не поверил, вот чудеса то от Анзора!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:27
Скоро всё узнаем...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:24
Кавазашвили: «„Спартак“ будет играть с „Краснодаром“ в атакующий футбол».
На данный момент времени у Спартака конечно же больше шансов на победу. И последние две игры в кубке с Кубанью, где команду из ФНЛ Спартак выиграл с разгромным счётом 6:1 . А вот в дерби с Динамо, Спартак действительно доказал что они сейчас набирают хороший ход и смогли выиграть у команды которая находится на втором месте турнирной таблицы с сухим счётом 2:0 . И похоже что команда Краснодар у которой произошли огромные проблемы, ушёл главный тренер и все ключевые легионеры которые делали игру . Сейчас у команды даже нет главного тренера и в команде остались лишь собственная молодёжь и те игроки которые не покинули команду . И тут вывод может быть только в пользу хозяев поля Спартак. В любом случае команда гостей Краснодар думаю даст всё таки бой Спартаку и матч получится результативным. Всем Добра !!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:24
Только бы защита не подкачала...:)))
санек002
санек002
вчера в 21:06
краснодар должны выносить !иначе о чем то возвышенном Спартаку и думать нечего!
drug01
drug01
вчера в 21:00
Только вперед!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:59
Это ему доложили уже
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