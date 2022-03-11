Кавазашвили: «„Спартак“ будет играть с „Краснодаром“ в атакующий футбол».

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».
Вы же видите, как «Спартак» сейчас играет, то проиграют, то выиграют. Они могут выиграть, так как играют дома, но «Краснодар» тоже неплохая команда, им отступать некуда, они очень здорово огрызаются. Я хотел бы, чтобы «Спартак» обыграл «быков». Если спартаковцы сыграют, как первом тайме с «Динамо», то есть вероятность, что достигнут успеха. Но они играют непонятно: сегодня обыграют одного из лидеров, а завтра так сыграют, что подумаешь «откуда они собрались и что из себя представляют?»
У «Краснодара» после ухода легионеров будет шанс для некоторых молодых игроков и не дай Бог, если они выйдут и порвут «Спартак». Им деваться некуда, свои воспитанники сидели в запасе столько лет, выйдут на поле и будут носиться как угорелые. Ваноли понравилось выигрывать, поэтому думаю «Спартак» будет играть в атакующий футбол.
На данный момент времени у Спартака конечно же больше шансов на победу. И последние две игры в кубке с Кубанью, где команду из ФНЛ Спартак выиграл с разгромным счётом 6:1 . А вот в дерби с Динамо, Спартак действительно доказал что они сейчас набирают хороший ход и смогли выиграть у команды которая находится на втором месте турнирной таблицы с сухим счётом 2:0 . И похоже что команда Краснодар у которой произошли огромные проблемы, ушёл главный тренер и все ключевые легионеры которые делали игру . Сейчас у команды даже нет главного тренера и в команде остались лишь собственная молодёжь и те игроки которые не покинули команду . И тут вывод может быть только в пользу хозяев поля Спартак. В любом случае команда гостей Краснодар думаю даст всё таки бой Спартаку и матч получится результативным. Всем Добра !!!
На данный момент времени у Спартака конечно же больше шансов на победу. И последние две игры в кубке с Кубанью, где команду из ФНЛ Спартак выиграл с разгромным счётом 6:1 . А вот в дерби с Динамо, Спартак действительно доказал что они сейчас набирают хороший ход и смогли выиграть у команды которая находится на втором месте турнирной таблицы с сухим счётом 2:0 . И похоже что команда Краснодар у которой произошли огромные проблемы, ушёл главный тренер и все ключевые легионеры которые делали игру . Сейчас у команды даже нет главного тренера и в команде остались лишь собственная молодёжь и те игроки которые не покинули команду . И тут вывод может быть только в пользу хозяев поля Спартак. В любом случае команда гостей Краснодар думаю даст всё таки бой Спартаку и матч получится результативным. Всем Добра !!!
Боевой состав Спартака будет играть в атакующий футбол с Краснодаром без своих лидеров и разбавленном игроками ФНЛ из молодёжной команды.
Никогда в такое бы не поверил, вот чудеса то от Анзора!!!
Боевой состав Спартака будет играть в атакующий футбол с Краснодаром без своих лидеров и разбавленном игроками ФНЛ из молодёжной команды.
Никогда в такое бы не поверил, вот чудеса то от Анзора!!!