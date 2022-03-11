Кавазашвили: «„Спартак“ будет играть с „Краснодаром“ в атакующий футбол».

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара».

Вы же видите, как «Спартак» сейчас играет, то проиграют, то выиграют. Они могут выиграть, так как играют дома, но «Краснодар» тоже неплохая команда, им отступать некуда, они очень здорово огрызаются. Я хотел бы, чтобы «Спартак» обыграл «быков». Если спартаковцы сыграют, как первом тайме с «Динамо», то есть вероятность, что достигнут успеха. Но они играют непонятно: сегодня обыграют одного из лидеров, а завтра так сыграют, что подумаешь «откуда они собрались и что из себя представляют?»

У «Краснодара» после ухода легионеров будет шанс для некоторых молодых игроков и не дай Бог, если они выйдут и порвут «Спартак». Им деваться некуда, свои воспитанники сидели в запасе столько лет, выйдут на поле и будут носиться как угорелые. Ваноли понравилось выигрывать, поэтому думаю «Спартак» будет играть в атакующий футбол.