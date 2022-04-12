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«Я не знал об этом». Гвардиола — о решении Фернандиньо покинуть «Ман Сити»

12 апреля 2022, 18:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не знал о заявлении полузащитника команды Фернандиньо, который сообщил о своем решении покинуть клуб по окончании сезона.

Я не знал. Вы сообщили мне новости. Я этого не слышал.

Посмотрим, что произойдет в конце сезона. Я не знаю, что будет.

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Все комментарии
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
12 апреля в 19:25
Да пеп тоже поймет его и скажет удачи как было с феранном, он хотел уйти и пеп сказал удачи спасибо за работу
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 апреля в 18:45
Фернандиньо 4 мая исполнится 37 лет и конечно он понимает, что в МС он не является основным, а играть хочется.
Посовещавшись с семьёй они приняли решение вернутся на Родину и там завершить карьеру, а возможно начать тренерскую.
Карьера в Европе можно сказать удалась. С Шахтёром выигрывал кубок УЕФА, выиграл все возможные трофеи в Украине и Англии. Вот только пока главный турнир не выигран, но МС является одним из главных претендентов в этом сезоне. Победа в ЛЧ будет вишенкой на торте во время проводом домой.
Удачи в этом сезоне и дальнейшей карьеры в футболе, как игрока, так возможно и административном поприще.
Ну, а Пеп всё понимает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 18:25
Как можно добровольно уйти из МС!
shlomo
shlomo
12 апреля в 18:24
Это не гуд, когда тренер не в курсе
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