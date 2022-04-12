«Я не знал об этом». Гвардиола — о решении Фернандиньо покинуть «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не знал о заявлении полузащитника команды Фернандиньо, который сообщил о своем решении покинуть клуб по окончании сезона.
Я не знал. Вы сообщили мне новости. Я этого не слышал.
Посмотрим, что произойдет в конце сезона. Я не знаю, что будет.
Посовещавшись с семьёй они приняли решение вернутся на Родину и там завершить карьеру, а возможно начать тренерскую.
Карьера в Европе можно сказать удалась. С Шахтёром выигрывал кубок УЕФА, выиграл все возможные трофеи в Украине и Англии. Вот только пока главный турнир не выигран, но МС является одним из главных претендентов в этом сезоне. Победа в ЛЧ будет вишенкой на торте во время проводом домой.
Удачи в этом сезоне и дальнейшей карьеры в футболе, как игрока, так возможно и административном поприще.
Ну, а Пеп всё понимает.
Посовещавшись с семьёй они приняли решение вернутся на Родину и там завершить карьеру, а возможно начать тренерскую.
Карьера в Европе можно сказать удалась. С Шахтёром выигрывал кубок УЕФА, выиграл все возможные трофеи в Украине и Англии. Вот только пока главный турнир не выигран, но МС является одним из главных претендентов в этом сезоне. Победа в ЛЧ будет вишенкой на торте во время проводом домой.
Удачи в этом сезоне и дальнейшей карьеры в футболе, как игрока, так возможно и административном поприще.
Ну, а Пеп всё понимает.