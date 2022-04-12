«Я не знал об этом». Гвардиола — о решении Фернандиньо покинуть «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что не знал о заявлении полузащитника команды , который сообщил о своем решении покинуть клуб по окончании сезона.

Я не знал. Вы сообщили мне новости. Я этого не слышал.

Посмотрим, что произойдет в конце сезона. Я не знаю, что будет.