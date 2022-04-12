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«Интер» может изменить свою позицию касательно контракта с Санчесом

12 апреля 2022, 18:01

Вингер Алексис Санчес может остаться в «Интере», сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

Контракт 33-летнего игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года, однако СМИ ранее сообщали, что Санчес будет продан в конце сезона из-за его большой зарплаты.

По информации источника, «Интер» все же может пересмотреть свою позицию в отношении Алексиса, поскольку он по-прежнему считается ключевым игроком для Симоне Индзаги, несмотря на редкое попадание в стартовый состав команды.

В январе сообщалось, что «Интер» предложил подписать Санчеса «Эвертону».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 20:07
Пора ему на Родину возвращаться.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
12 апреля в 19:24
Санчес еще может...
Птица Феникс
Птица Феникс
12 апреля в 19:13
Дело время...
ДСА
ДСА
12 апреля в 18:39
Пусть попробуют продать.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 18:07
Ключевой игрок но редко в состав попадает! Хмм.... но это тогда далеко не ключевой
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 апреля в 18:03
Из право.
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