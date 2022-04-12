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Стало известно, почему Левандовски не продлевает контракт с «Баварией»

12 апреля 2022, 10:10

«Бавария» всё ещё может продлить контракт с нападающим Робертом Левандовски.

По данным источника, агент поляка требует у мюнхенского клуба долгосрочное соглашение. В ином случае форвард покинет «Баварию». На данный момент всё зависит от решения чемпионов Германии, если они предложат Левандовски долгосрочную сделку, он останется в «Баварии».

Отмечается, что разговоры относительно нового контракта Левандовски начались год назад из-за интереса ПСЖ. Именно этот фактор подтолкнул Роберта выдвинуть свои условия в переговорах.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ shlomo (раскрыть)
12 апреля в 21:41
КАК ВСЕГДА ПО ДЕЛУ И АДЕКВАТНО!ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ТОВАРИЩЕЙ И ПОМЕНЬШЕ ЦСКА ПЕРВЫХ!УЧИСЬ ПЕРВЫЙ!
95-shishani-95
95-shishani-95
12 апреля в 20:07
Логично, что Роберт требует такой контракт.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 апреля в 19:45
Кому он нужен,престарелый пшик
FANLIVE
FANLIVE
12 апреля в 18:28, ред.
Потому что пшек на нее уже пукан положил.
dok66
dok66
12 апреля в 15:15
Чего обсуждать . До окончания контракта у Роберта более 1.5 лет . За это время может произойти все что угодно . Левандовски может подписать хоть 10 предварительных соглашений с разными командами , и они не будут иметь никакую юридическую силу. Будем подождать .
zooveterinar
zooveterinar
12 апреля в 15:04
Пока все получается у поляка,мог бы пойти на уступки!!! Зачастую когда успех большой есть в одном клубе,не факт,что так же будет и в другом!!!
Байкал-38
Байкал-38
12 апреля в 14:59
Это давно было известно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 апреля в 14:45
В результате окажется в УПЛ. Где-нибудь в Карпатах или Волыни...
SHMEL258
SHMEL258
12 апреля в 14:10
Договорятся, уверен в этом.
Мessi 10
Мessi 10
12 апреля в 12:21
В таком возрасте требовать долгосрочный контракт? Думаю прагматизм немцев одержит верх и поляк пошурует на трансферный рынок в поисках клуба-8, который согласится на его условия
berda2003
berda2003
12 апреля в 11:34
поляк во всей красе, это не национальность - это профессия.
немцы знают это не понаслышке...
beefs
beefs
12 апреля в 11:15
каждому свое, но Роберту лучше поумерить свои хотелки...
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 11:07
Лучше если обе стороны договорятся
Caniggia
Caniggia
12 апреля в 11:05
А долгосрочный контракт - это на сколько лет, учитывая, что Лёве скоро 34 года и его контракт действует до лета 2023 года? Если он хочет минимум на 3 года, то вряд ли это устроит Баварию, так как по истечении нового 3-х летнего соглашения, поляку стукнет уже 38! Лёве выгоднее всего принять условия Баварии и завершить свою европейскую карьеру в этом клубе. А заработать уже можно будет в МЛС, наверняка, оттуда у него будут предложения. Там хоть до 50-ти можно пешеходить и грести бабло.
nikoladolgov
nikoladolgov
12 апреля в 11:02
Он слишком любил деньги ....
shlomo
shlomo
12 апреля в 10:41, ред.
Ооо как. Не зря стая уток летает вокруг Роберта и крякают оглушая друг друга. Хорошо работают его юристы и агент. Левандовский последние годы очень хорош, но сколько еще это продлится? Я бы понял контракт по системе 1+1, но подписывать на 3, да еще с такой зарплатой? Если бы не было проблем с деньгами, то я бы возможно это еще понял бы. Но они пока никуда не делись... И если не ошибаюсь, то у Левы контракт нынешний еще больше года действует. С какого перепугу Баварии уже нужно бежать переподписывать новый контракт? Да и контракт новый будет в первую очередь учитывать интересы клуба, а уж понравится ли игроку и его представителям это уже совсем другой вопрос.
Over 9000
Over 9000
12 апреля в 10:37
давай уходи уже я хочу баварию смотреть
Elliada
Elliada
12 апреля в 10:31
Требовать может всё, что угодно, но Бавария не согласится. У них в приоритете молодой нападающий
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 10:19
Снова агент мутит воду
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 10:17
Имеет право требовать!Также и Бавария может отказаться!
monah-10
monah-10
12 апреля в 10:12
У каждого своя правда.
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