Стало известно, почему Левандовски не продлевает контракт с «Баварией»

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12 апреля 2022, 10:10

«Бавария» всё ещё может продлить контракт с нападающим .

По данным источника, агент поляка требует у мюнхенского клуба долгосрочное соглашение. В ином случае форвард покинет «Баварию». На данный момент всё зависит от решения чемпионов Германии, если они предложат Левандовски долгосрочную сделку, он останется в «Баварии».