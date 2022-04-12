Стало известно, почему Левандовски не продлевает контракт с «Баварией»

«Бавария» всё ещё может продлить контракт с нападающим Робертом Левандовски.
По данным источника, агент поляка требует у мюнхенского клуба долгосрочное соглашение. В ином случае форвард покинет «Баварию». На данный момент всё зависит от решения чемпионов Германии, если они предложат Левандовски долгосрочную сделку, он останется в «Баварии».
Отмечается, что разговоры относительно нового контракта Левандовски начались год назад из-за интереса ПСЖ. Именно этот фактор подтолкнул Роберта выдвинуть свои условия в переговорах.