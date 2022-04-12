Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» подписало контракт с камерунцем с российским паспортом

12 апреля 2022, 12:39

Пресс-служба «Динамо» объявила о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком.

ФК «Динамо» Москва подписал трудовое соглашение с 17-летним атакующим полузащитником Оливье Кенфаком, которое рассчитано до мая 2024 года.

Кенфак предпочитает выступать в группе атаки, может играть и справа, и слева. Находясь на просмотре, Оливье принимал участие в контрольных играх «Динамо-2» и отметился забитым мячом во ворота основной команды.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, его отец много лет живет и работает в России (в Краснодарском крае). На текущий момент Оливье будет выступать, в основном, за молодёжную команду «Динамо».

«Динамо» подписало контракт с камерунцем с российским паспортом

Все новости
В «Нижнем Новгороде» высказались насчёт продления аренды Миладиновича
Вчера, 19:44
Агент Языджи: «Юсуф подтвердил своё желание остаться в России»
Вчера, 16:32
Стало известно условие, при котором Лаксальт не покинет «Динамо»
Вчера, 15:39
Терюшков: «Юран останется в „Химках“, даже если клуб вылетит в ФНЛ»
Вчера, 12:07
Слухи«Ахмат» предложит Харину новый контракт
Вчера, 09:45
Слухи«Милан» считает Тонали ключевым игроком команды
Вчера, 09:27
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
12 апреля в 21:48
Считаю что это правильное направление, опираться на свою молодежь в Динамо. Как показала практика , это более продуктивное и качественное. направление в дальнейшем развитии команды.
Alice Tract
Alice Tract ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
12 апреля в 14:21
Слегка путаешь с США. Совсем чуть-чуть, на 99,95%.
alexamit
alexamit
12 апреля в 13:32
Дай Бог ему удачи!И Динамо вместе с ним.
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 13:23
Добро пожаловать в Динамо кубанский казачок)))
drug01
drug01
12 апреля в 13:21
Хороший вариант
1 984
1 984
12 апреля в 13:09
Удачи в новом клубе.
minai
minai
12 апреля в 13:08
Этот парень утрёт нос всяким Мбаппе и Неймарам.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
12 апреля в 13:05, ред.
Какой-то, извиняюсь, расистский заголовок от Соккера, россиянин с темным цветом кожи не россиянин, что ли?

Если человек родился в России, он россиянин так-то по закону.
lotsman
lotsman
12 апреля в 12:42
Так он уже не камерунец, а россиянин.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 