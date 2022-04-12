«Динамо» подписало контракт с камерунцем с российским паспортом

Пресс-служба «Динамо» объявила о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком.

ФК «Динамо» Москва подписал трудовое соглашение с 17-летним атакующим полузащитником Оливье Кенфаком, которое рассчитано до мая 2024 года.

Кенфак предпочитает выступать в группе атаки, может играть и справа, и слева. Находясь на просмотре, Оливье принимал участие в контрольных играх «Динамо-2» и отметился забитым мячом во ворота основной команды.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, его отец много лет живет и работает в России (в Краснодарском крае). На текущий момент Оливье будет выступать, в основном, за молодёжную команду «Динамо».