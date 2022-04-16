«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с Гвардиолой

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16 апреля 2022, 00:46

, скорее всего, продолжит свою работу в «Манчестер Сити».

Совет директоров «горожан» не считает будущее испанского специалиста в клубе проблемой. «Манчестер Сити» собирается обсудить с Пепом новый контракт. Агенты, которые вели переговоры с «горожанами», также считают, что Гвардиола сосредоточен только на проекте «горожан».

Напомним, что текущий контракт Пепа истекает летом 2023 года.