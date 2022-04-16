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«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с Гвардиолой

16 апреля 2022, 00:46

Хосеп Гвардиола, скорее всего, продолжит свою работу в «Манчестер Сити».

Совет директоров «горожан» не считает будущее испанского специалиста в клубе проблемой. «Манчестер Сити» собирается обсудить с Пепом новый контракт. Агенты, которые вели переговоры с «горожанами», также считают, что Гвардиола сосредоточен только на проекте «горожан».

Напомним, что текущий контракт Пепа истекает летом 2023 года.

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Все комментарии
msa79
msa79
16 апреля в 20:44
Гвардиола тот тренер, из немногих, который сам решает, где и с кем заключать или продлевать контракт
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
16 апреля в 12:22
Сам же говорил что уйдет после 23 го года.... А впрочем чему удивлятся все каталонское это лживое по определению
альсато
альсато
16 апреля в 10:39
Если тренер-не умеет играть в шахматы-гоните его поганой метлой!
112910415
112910415
16 апреля в 09:08
вполне себе гармоничный союз
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 08:29
Ну куда он от мешка уйдёт.
lotsman
lotsman
16 апреля в 08:26
Хороший тренер для команды.
1 984
1 984
16 апреля в 08:22
Ну и правильно.
Igo0rek
Igo0rek
16 апреля в 08:22
Это было бы идеально
David Young
David Young
16 апреля в 08:13
Это предсказуемое развитие событий.
9jg2kbk4d48d
9jg2kbk4d48d
16 апреля в 07:38
Так оно и будет
shlomo
shlomo
16 апреля в 07:32
Думаю, что Сити все делает правильно...
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 07:24
Посмотрим как сезон закончится.
beefs
beefs
16 апреля в 06:58
Он свое дело делает хорошо...
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 06:42
Вполне логично, но все же спешить ненужно, впереди езе год работы и всякое ожет случиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 06:36
Хорошо для обеих сторон...
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 06:04
Такого тренера терять нельзя.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
16 апреля в 05:27
Ну и хорошо!
Птица Феникс
Птица Феникс
16 апреля в 05:25
Если Холанд придет,..
Байкал-38.
Байкал-38.
16 апреля в 05:20
Подходят друг к другу.
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 05:07
От добра добра не ищут
m3hernmstjme
m3hernmstjme
16 апреля в 03:22
Это очевидное решение
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 02:43
Тут даже к бабке гадалке не ходить .
Bensurr
Bensurr
16 апреля в 01:32
Конечно продлит доит он этот денежний мешок
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
16 апреля в 00:59
Нужно у Пепа спросить собирается ли он... Хотя, если Клопп на выход не соберется, то и Пеп останется, других вызовов у него пока нет
протон
протон
16 апреля в 00:58
Гвардиола действительно прижился в Манчестере, видно что он в клубе счастлив. И дело тут далеко не в деньгах…
Надеюсь гений продлит контракт ещё на несколько лет.
Было бы круто, если бы Гвардиола и Клопп ушли в один год.
А вот потом уже возглавили бы сборные, Гвардиола в Испанию, Клопп в Германию.
Loko57
Loko57
16 апреля в 00:56
Ну ещё бы!
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