«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с Гвардиолой

Хосеп Гвардиола, скорее всего, продолжит свою работу в «Манчестер Сити».
Совет директоров «горожан» не считает будущее испанского специалиста в клубе проблемой. «Манчестер Сити» собирается обсудить с Пепом новый контракт. Агенты, которые вели переговоры с «горожанами», также считают, что Гвардиола сосредоточен только на проекте «горожан».
Напомним, что текущий контракт Пепа истекает летом 2023 года.
Надеюсь гений продлит контракт ещё на несколько лет.
Было бы круто, если бы Гвардиола и Клопп ушли в один год.
А вот потом уже возглавили бы сборные, Гвардиола в Испанию, Клопп в Германию.
Надеюсь гений продлит контракт ещё на несколько лет.
Было бы круто, если бы Гвардиола и Клопп ушли в один год.
А вот потом уже возглавили бы сборные, Гвардиола в Испанию, Клопп в Германию.