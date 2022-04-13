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Лёв может возглавить «Реал»

13 апреля 2022, 11:44

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост, пишет El Nacional.

Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес по-прежнему планирует уволить итальянского тренера и намерен назначить на его место бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.

Ранее слухи связывали Лёва с турецким грандом.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
13 апреля в 15:14
Нам бы такие проблемы - "Как-то ты незажигательно выигрываешь чемпионат и ЛЧ"...
A.S.A
A.S.A
13 апреля в 15:12
Анчелотти дает результат но при этом игра Реала не завораживает, и во многом выезжают на индивидуальных качествах игроков.
Но назначение Лёва звучит пугающе....человек сидит без работы, до этого много лет тренировал только сборную, где тренерский штаб сам решает каких игроков вызывать на тот или иной матч, а в клубном футболе вме совсем по другому....
Интересным было бы назначение Тухеля или Клоппа....но это пока не реально
berda2003
berda2003
13 апреля в 14:43
а с итальянцем, что не так?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ lotsman (раскрыть)
13 апреля в 14:18
"перемен требуют наши сердца"
Маг_тм
Маг_тм
13 апреля в 14:15
Да это всего лишь слухи обидчиков и завистников, которые очень не довольны результатами Реала, они имея столько проблем в составе, лидируют в чемпионате с отрывом (хотя у всех клубов ла лиги щас определенные проблемы) и обыграли такие сильные клубы как Псж и Челси, хотя эти 2 клуба на ходу, и составы у них на 2 команды. Реал скорее своим величием задавил их, не жели командной игрой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 14:11
Как то не верится!
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
13 апреля в 14:08
Привет дружище .
Всем тем , чем и тебя не устраивает Шварц.
По мне тоже , я бы с удовольствием хотел бы увидеть у руля Реала такого как Тен Хаг и ежи подобных. Чем таких как Анчелотти , Аллегри , Моуриньо и т.д , тактические схемы и методики которых уходят в небытие, а сама игра перестаёт радовать глаз большинство болельщиков , которые хотят видеть другой , быстрый современный футбол, настоящее футбольное шоу , а не тролейбусно - автобусный паркур , или бесполезное перекатывание мяча , ради перекатывания ???!!!!) Ну это можно создать вообще другой вид футбола ⚽️ , и пусть называется, - УДЕРЖАНИЕ МЯЧА !!!)))
1 984
1 984
13 апреля в 13:54
Поживём - увидим.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 апреля в 13:36
Интересный выбор.
Romeo 777
Romeo 777
13 апреля в 13:32
Да просто слухи.
Анчелотти и так выжимает максимум из этого Реала, а Бензема ему помогает, без голов и голевых которого Реалу очень сложно было бы по сезону.
swed27
swed27
13 апреля в 13:20
Странное решение Переса
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 13:08
Чем недоволен Перес? Реал лидирует в Ла Лиге, пробился в полуфинал ЛЧ?
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 12:47
Время покажет
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
13 апреля в 12:34
Да не может.
ДСА
ДСА
13 апреля в 12:26
А если Анчелотти Лигу Чемпионов выиграет?
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 12:15
Чем им Карло не устраивает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 12:07
Ну это крайне логичный ход, в условиях, когда лидерам команды 34 и 36 лет, почти нет скамейки, и команда идет с отрывом на первом месте в чемпионате, и проходит, будучи, кстати, 7й в трансфермаркте по стоимости, 2ю и 4ю по стоимости в плей-офф, и выходит в полуфинал ЛЧ, то тут уже необходимо просто снимать тренера.

И очень важный шаг - поставить именно тренера, который никогда не работал с топ-клубами, и футбол которого, возможно, устарел. Это будет гарантия успеха.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 12:05
Утка ссылки нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 11:48
С жиру бесятся...
lotsman
lotsman
13 апреля в 11:45
А чем его Анчелотти не устраивает?
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