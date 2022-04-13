Лёв может возглавить «Реал»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост, пишет El Nacional.
Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес по-прежнему планирует уволить итальянского тренера и намерен назначить на его место бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва.
Ранее слухи связывали Лёва с турецким грандом.
Но назначение Лёва звучит пугающе....человек сидит без работы, до этого много лет тренировал только сборную, где тренерский штаб сам решает каких игроков вызывать на тот или иной матч, а в клубном футболе вме совсем по другому....
Интересным было бы назначение Тухеля или Клоппа....но это пока не реально
Но назначение Лёва звучит пугающе....человек сидит без работы, до этого много лет тренировал только сборную, где тренерский штаб сам решает каких игроков вызывать на тот или иной матч, а в клубном футболе вме совсем по другому....
Интересным было бы назначение Тухеля или Клоппа....но это пока не реально
Всем тем , чем и тебя не устраивает Шварц.
По мне тоже , я бы с удовольствием хотел бы увидеть у руля Реала такого как Тен Хаг и ежи подобных. Чем таких как Анчелотти , Аллегри , Моуриньо и т.д , тактические схемы и методики которых уходят в небытие, а сама игра перестаёт радовать глаз большинство болельщиков , которые хотят видеть другой , быстрый современный футбол, настоящее футбольное шоу , а не тролейбусно - автобусный паркур , или бесполезное перекатывание мяча , ради перекатывания ???!!!!) Ну это можно создать вообще другой вид футбола ⚽️ , и пусть называется, - УДЕРЖАНИЕ МЯЧА !!!)))
Всем тем , чем и тебя не устраивает Шварц.
По мне тоже , я бы с удовольствием хотел бы увидеть у руля Реала такого как Тен Хаг и ежи подобных. Чем таких как Анчелотти , Аллегри , Моуриньо и т.д , тактические схемы и методики которых уходят в небытие, а сама игра перестаёт радовать глаз большинство болельщиков , которые хотят видеть другой , быстрый современный футбол, настоящее футбольное шоу , а не тролейбусно - автобусный паркур , или бесполезное перекатывание мяча , ради перекатывания ???!!!!) Ну это можно создать вообще другой вид футбола ⚽️ , и пусть называется, - УДЕРЖАНИЕ МЯЧА !!!)))
Анчелотти и так выжимает максимум из этого Реала, а Бензема ему помогает, без голов и голевых которого Реалу очень сложно было бы по сезону.
Анчелотти и так выжимает максимум из этого Реала, а Бензема ему помогает, без голов и голевых которого Реалу очень сложно было бы по сезону.
И очень важный шаг - поставить именно тренера, который никогда не работал с топ-клубами, и футбол которого, возможно, устарел. Это будет гарантия успеха.
И очень важный шаг - поставить именно тренера, который никогда не работал с топ-клубами, и футбол которого, возможно, устарел. Это будет гарантия успеха.