Аллегри останется в «Ювентусе»

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14 апреля 2022, 19:30

Руководство «Ювентуса» не собирается увольнять по окончании сезона.

Утверждается, что боссы клуба заметили положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации. Увольнение же Аллегри принесет еще и финансовые убытки, поэтому специалист будет рукодить командой в следующем сезоне.

На данный момент «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.