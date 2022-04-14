Аллегри останется в «Ювентусе»

Руководство «Ювентуса» не собирается увольнять Массимилиано Аллегри по окончании сезона.
Утверждается, что боссы клуба заметили положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации. Увольнение же Аллегри принесет еще и финансовые убытки, поэтому специалист будет рукодить командой в следующем сезоне.
На данный момент «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.
Это просто дружеские отношения между Аньелли и Аллегри. Посмотрим чем всё это закончится.
Это просто дружеские отношения между Аньелли и Аллегри. Посмотрим чем всё это закончится.