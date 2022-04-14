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Аллегри останется в «Ювентусе»

14 апреля 2022, 19:30

Руководство «Ювентуса» не собирается увольнять Массимилиано Аллегри по окончании сезона.

Утверждается, что боссы клуба заметили положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации. Увольнение же Аллегри принесет еще и финансовые убытки, поэтому специалист будет рукодить командой в следующем сезоне.

На данный момент «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.

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Все комментарии
ballak144
ballak144
15 апреля в 13:00
чего хорошего то? не пойму! в прошлый раз ничего построить не смог и уволили, сейчас то с какого перепуга получится?
1 984
1 984
15 апреля в 03:10
Ну и хорошо.
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 21:19
Для лиги европы хватит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 20:58
Ну и правильно,пусть будет!
УЕСКА
УЕСКА
14 апреля в 20:29
Правильно. Нужно дать Аллегри возможность поработать. Пусть спокойно строит команду.
ДСА
ДСА
14 апреля в 20:27
Заменить по ходу нечем.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 апреля в 20:01
Неплохой вариант
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 19:53
Не думаю что это правильное решение.
Это просто дружеские отношения между Аньелли и Аллегри. Посмотрим чем всё это закончится.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 19:44, ред.
В следующем сезоне команда под его руководством будет бороться за самые высокие места.
Cat01
Cat01
14 апреля в 19:33
Значит всё будет хорошо
lotsman
lotsman
14 апреля в 19:32
Ну и правильное решение.
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