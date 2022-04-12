«Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения с тен Хагом

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12 апреля 2022, 20:53

«Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения с главным тренером «Аякса» о контракте.

По информации источника, МЮ осталось договориться с нидерландским клубом. Контракт с тен Хагом будет подписан на 4 года.

Отмечается, что официально о назначении тренера будет объявлено после финала Кубка Нидерландов.

Ранее появлялась информация, что тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Ман Юнайтед».