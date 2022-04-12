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«Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения с тен Хагом

12 апреля 2022, 20:53

«Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом о контракте.

По информации источника, МЮ осталось договориться с нидерландским клубом. Контракт с тен Хагом будет подписан на 4 года.

Отмечается, что официально о назначении тренера будет объявлено после финала Кубка Нидерландов.

Ранее появлялась информация, что тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
14 апреля в 20:11, ред.
смешно))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
14 апреля в 18:43
Гринвуд
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
14 апреля в 17:05
)) а четвертый это кто?
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sv_1969 (раскрыть)
14 апреля в 17:03
    ВиммБилльДанн
    ВиммБилльДанн
    13 апреля в 10:00
    МЮ никогда не рассматривал кандидатуру Унаи Эмери?

    Почему МЮ никогда не рассматривал кандидатуру Унаи Эмери?

    Специалист Евро Кубки пачками с середняками (по бюджету) выигрывает.
    В финале личного противостояния нос утер.
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 апреля в 04:38
    С клубом дорого будет договориться.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 апреля в 21:45
    Ну что же, осталось только посмотреть
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    12 апреля в 21:39
    Эти устрицы...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
    12 апреля в 21:33, ред.
    Ох как я жду её.Воспитанники МЮ во всадники апокалипсиса, один ушёл за даром купитили за рекордные тогда бабки, пользы меше чем сделанно за это время причёсок, от второго открестился Райола , это же надо быть каким если сам Райола отказался, третий Депутат, детей кормит благое дело, коли выбрал благотворительность, пора завершать и идти в Политику, но нет совмещает, последний то на мужике скачит, то шариками балуется, то проверяет на прочность подругу -итог на нары собрался, "Квартет мечты" просто
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    12 апреля в 21:28
    99 процентов состава надо гнать и строить новую команду
    sv_1969
    sv_1969 ответ протон (раскрыть)
    12 апреля в 21:19
    Если он хочет добиться успеха то в первую очередь ему надо убирать Рона и Погба из команды!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Van Vanovich (раскрыть)
    12 апреля в 21:17
    А дадут ли вычистить как ему надо?))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    12 апреля в 21:11
    Поздравляю! Ждем чистки состава!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    12 апреля в 21:03
    Всё таки интересно, что будет с МЮ в ближайшем будущем.
    Тен Хаг, конечно перспективный тренер, но какие будут у него полномочия в клубе. Если руководство МЮ отведёт ему роль Сульшера и Рангника, то тен Хаг заранее обречён.
    МЮ нужна тотальная чистка состава, первым на выход должны проследовать Роналду и Погба. Погба находясь в команде играет когда ему это охота, а если, что то не нравиться просто отбывает номер. Роналду так вообще пришёл в команду, что бы все им восторгались и пресмыкались. Хочет уедет отдыхать и даже поставить тренера считает ниже своего достоинства, захотел убрал Сульшера. Роналду убил командную игру в Юве и сейчас добивает и так проблемный МЮ. С ним команда рискует даже в ЛК не попасть.
    Тен Хагу хочу пожелать быть настойчивым и жёстким и не прогибаться под игроков.
    Elliada
    Elliada
    12 апреля в 20:57
    Пока балласт в команде он и 4-х месяцев не продержится
    протон
    протон
    12 апреля в 20:56
    Грустно это осознавать, но это действительно так. Ведь известно, что парочка тренеров, которые сейчас лидируют со своими клубами в АПЛ, отказались возглавить МЮ и думаю для этого были веские причины. Там нужно кому-то задуматься над этим ибо клуб конкретно валиться в низ. Если есть возможность сейчас это исправить с помощью ТХ на его условиях, нужно подумать над этим, найти точки соприкосновения и начать вместе работать. Что бы больше не было таких звонков: Оле привет это Эд, там Роналду к нам едет, встречай и впиши его там как-нибудь в свои схемки, его имя сейчас нам нужно позарез. В общем, всё в руках руководства.
    lotsman
    lotsman
    12 апреля в 20:55
    Ман.Юн. переманил Хага из Аякса?
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