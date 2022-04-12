«Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения с тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом о контракте.
По информации источника, МЮ осталось договориться с нидерландским клубом. Контракт с тен Хагом будет подписан на 4 года.
Отмечается, что официально о назначении тренера будет объявлено после финала Кубка Нидерландов.
Ранее появлялась информация, что тен Хаг хочет полностью участвовать в трансферах «Ман Юнайтед».
Почему МЮ никогда не рассматривал кандидатуру Унаи Эмери?
Специалист Евро Кубки пачками с середняками (по бюджету) выигрывает.
В финале личного противостояния нос утер.
Почему МЮ никогда не рассматривал кандидатуру Унаи Эмери?
Специалист Евро Кубки пачками с середняками (по бюджету) выигрывает.
В финале личного противостояния нос утер.
Тен Хаг, конечно перспективный тренер, но какие будут у него полномочия в клубе. Если руководство МЮ отведёт ему роль Сульшера и Рангника, то тен Хаг заранее обречён.
МЮ нужна тотальная чистка состава, первым на выход должны проследовать Роналду и Погба. Погба находясь в команде играет когда ему это охота, а если, что то не нравиться просто отбывает номер. Роналду так вообще пришёл в команду, что бы все им восторгались и пресмыкались. Хочет уедет отдыхать и даже поставить тренера считает ниже своего достоинства, захотел убрал Сульшера. Роналду убил командную игру в Юве и сейчас добивает и так проблемный МЮ. С ним команда рискует даже в ЛК не попасть.
Тен Хагу хочу пожелать быть настойчивым и жёстким и не прогибаться под игроков.
Тен Хаг, конечно перспективный тренер, но какие будут у него полномочия в клубе. Если руководство МЮ отведёт ему роль Сульшера и Рангника, то тен Хаг заранее обречён.
МЮ нужна тотальная чистка состава, первым на выход должны проследовать Роналду и Погба. Погба находясь в команде играет когда ему это охота, а если, что то не нравиться просто отбывает номер. Роналду так вообще пришёл в команду, что бы все им восторгались и пресмыкались. Хочет уедет отдыхать и даже поставить тренера считает ниже своего достоинства, захотел убрал Сульшера. Роналду убил командную игру в Юве и сейчас добивает и так проблемный МЮ. С ним команда рискует даже в ЛК не попасть.
Тен Хагу хочу пожелать быть настойчивым и жёстким и не прогибаться под игроков.