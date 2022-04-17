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Журавель – «Спартаку» о курении в туалете на стадионе: «Дышать невозможно»

17 апреля 2022, 12:04

Известный комментатор Тимур Журавель раскритиковал стадион «Спартака» после матча с «Рубином».

Извините за подробности, но сегодня я зашел в туалет на домашнем стадионе «Спартака»…

У двери туалета – плакат, а за дверью – просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом.

И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.

Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет еще и дети ходят.

ФК «Спартак», обещайте, пожалуйста, как только вы сохраните прописку в РПЛ, вы займетесь этим вопросом.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ Naherger (раскрыть)
18 апреля в 15:01
А ваш список стадионов, на которых официально разрешено курение, содержит больше нуля пунктов?
протон
протон
18 апреля в 01:32
Борьба с курением в общественных местах в России это сплошной формализм. Как и многое в этой стране.
Властей волнует только то, что может угражать в большей или меньшей степени режиму.
А забота, в частности, о здоровье населения (борьба с курением) это не тот момент на который стоит обращать внимание надзорным огранам и следить за исполнением закона.
Показуха и формализм.
протон
протон
18 апреля в 01:31
Надо не запрещать, а создавать условия для курильщиков. Специальные комнаты с вытяжками, либо выделенное место на свежем воздухе. В аэропортах так делают, в Симферополе например целый этаж выделили.
протон
протон
18 апреля в 01:31
Ха-ха-ха! Браво, браво!!!
112910415
112910415
17 апреля в 15:43
нельзя не прислушаться к туалетному эксперту
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 14:24
Скоро шмаль начнут долбить прям на трибунах!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 апреля в 14:19
А может к этому вопросу подойти цивилизованно ? Сделать официальные курительные зоны с хорошими вытяжками ,или на улице ,возле секторов ,как во всём мире . А то ,что делается сейчас - это ,действительно , ущемление прав курящей части населения . Самое смешное ,что деньги и не малые ,государство не гнушается собирать с этой группы людей ! Это фото курительной зоны в Токио - Зашёл ,покурил ,никому не мешая ,и пошёл дальше .И все довольны . Может пора уже мозги включать ?
Naherger
Naherger
17 апреля в 13:51
А что,на открытие арене нет мест для курения? Если есть,тогда это свинство. А если нет...сами виноваты. Нечего ущемлять курящих
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
17 апреля в 13:38
А хорошо бы штраф реальный, а не символический
ABir
ABir
17 апреля в 13:16
Кто о чем, некоторые о футболе, а Журавель о сортирах. Крупный специалист, пора в ЖКХ трудоустраиваться
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 апреля в 13:16
Как только сохраните прописку в РПЛ, так займётесь этим вопросом.... Очень, очень тонкий подкол)
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 12:50
Тут трудно спорить.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 12:44
Взял бы и подарил им кондиционеры на день рождения!
Capral
Capral
17 апреля в 12:39, ред.
А он в туалет дышать ходит? Лучше на свежий воздух.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 апреля в 12:16
Свинство-то какое!
shlomo
shlomo
17 апреля в 12:06
Нужно наказывать курильщиков...и наводить порядок
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