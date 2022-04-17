Журавель – «Спартаку» о курении в туалете на стадионе: «Дышать невозможно»

Известный комментатор Тимур Журавель раскритиковал стадион «Спартака» после матча с «Рубином».
Извините за подробности, но сегодня я зашел в туалет на домашнем стадионе «Спартака»…
У двери туалета – плакат, а за дверью – просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом.
И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.
Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет еще и дети ходят.
ФК «Спартак», обещайте, пожалуйста, как только вы сохраните прописку в РПЛ, вы займетесь этим вопросом.
Властей волнует только то, что может угражать в большей или меньшей степени режиму.
А забота, в частности, о здоровье населения (борьба с курением) это не тот момент на который стоит обращать внимание надзорным огранам и следить за исполнением закона.
Показуха и формализм.
Властей волнует только то, что может угражать в большей или меньшей степени режиму.
А забота, в частности, о здоровье населения (борьба с курением) это не тот момент на который стоит обращать внимание надзорным огранам и следить за исполнением закона.
Показуха и формализм.