Журавель – «Спартаку» о курении в туалете на стадионе: «Дышать невозможно»

Известный комментатор Тимур Журавель раскритиковал стадион «Спартака» после матча с «Рубином».

Извините за подробности, но сегодня я зашел в туалет на домашнем стадионе «Спартака»…

У двери туалета – плакат, а за дверью – просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом.

И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.

Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет еще и дети ходят.