ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыОтбор ЧМ-2022. Европа

Кавазашвили: «„Лужники“ знает весь мир, а стадион „Динамо“ никто не видел»

сегодня, 21:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение перенести стыковой матч отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Польши из «Лужников» на стадион «Динамо».

Футболисту абсолютно все равно, где играть. Единственное, на него психологически может давить чужое поле, а именно гостевой стадион и болельщики, которые болеют против его команды. Может быть и наоборот, давление возникает при огромном количестве зрителей на домашней арене.

С чем связан перенос? Возможно, кто-то попросил, чтобы стадион «Динамо» после реконструкции увидели на международной арене. «Лужники» знает весь мир, а новый стадион московского «Динамо» еще никто не видел. Думаю, причина в этом.

Все новости
8–10 февраля делегаты УЕФА посетят Петербург для подготовки к финалу ЛЧ
Сегодня, 14:05
Сборная России проведёт стыки за путёвку на ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»
Вчера, 17:26
Часть фанатов «Спартака» откажется от посещения матчей из-за Fan ID
06 января
Смородская: «„Локомотив“ в апреле собирается переезжать в „Лужники“»
11 декабря 2021
Решение о проведении игры ЦСКА — «Арсенал» примет делегат в день матча
10 декабря 2021
ЦСКА могут наказать закрытием стадиона за пиротехнику на матче с «Зенитом»
09 декабря 2021
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 22:06
Дед далёк от реального мира и сегодняшних реалии.
протон
протон
сегодня в 21:49
Похоже что пустят около 15 000. На Лужниках это были бы слёзы, на Динамо будет норм. На декабрьском матче Динамо-Зенит было 17 500, атмосфера вполне хорошая. Жаль приобрести билет станет гораздо сложнее.
Cat01
Cat01
сегодня в 21:44
Пусть решают спецы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:21
Дед заговоры ищет...
Мaлик
Мaлик
сегодня в 21:19
Ну теперь должны увидеть...:)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100