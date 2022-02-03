Кавазашвили: «„Лужники“ знает весь мир, а стадион „Динамо“ никто не видел»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение перенести стыковой матч отбора к ЧМ -2022 между сборными России и Польши из «Лужников» на стадион «Динамо».

Футболисту абсолютно все равно, где играть. Единственное, на него психологически может давить чужое поле, а именно гостевой стадион и болельщики, которые болеют против его команды. Может быть и наоборот, давление возникает при огромном количестве зрителей на домашней арене.

С чем связан перенос? Возможно, кто-то попросил, чтобы стадион «Динамо» после реконструкции увидели на международной арене. «Лужники» знает весь мир, а новый стадион московского «Динамо» еще никто не видел. Думаю, причина в этом.