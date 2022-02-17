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На Дворцовой площади в Петербурге запустили проекцию в честь финала ЛЧ

вчера, 16:10

В Санкт-Петербурге ярко отметили приближение финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Главный поединок клубного евросезона пройдёт 28 мая на «Газпром Арене» — до проведения игры осталось ровно 100 дней. В оргкомитете финала ЛЧ прокомментировали это событие:

Виртуальная световая проекция сфокусировалась на фасаде здания Генштаба – архитектурной доминанты главной площади города. В начале представления неоновые линии образовали узнаваемый силуэт Санкт-Петербурга, состоящий из Исаакиевского собора, Дворцового моста, Петропавловской крепости и Медного всадника. Постепенно за их очертаниями показался и «главный действующий персонаж» видеоспектакля – «Газпром Арена». 28 мая она примет матч с участием лучших клубов Европы. Лучи поочередно показали саму арену, ее антураж, трибуну с ликующими болельщиками и логотипы 16 клубов, которые поборются за поездку на финал в Санкт-Петербурге. На брусчатке Дворцовой площади проекция образовала виртуальный газон стадиона с узнаваемой футбольной разметкой. В финале виртуального светового шоу появился и сам Кубок Лиги чемпионов – заветная цель любого футболиста, о достижении которой мечтают игроки во всем мире.

Дворцовая площадь неслучайно была выбрана в качестве своеобразной сцены для праздничного представления в ожидании финала Лиги чемпионов. Именно здесь в дни решающего матча, с 26 по 29 мая 2022 года, будет организован Фестиваль чемпионов с масштабной развлекательной программой для гостей и жителей Санкт-Петербурга, которые смогут прикоснуться к уникальному футбольному празднику.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:14
Нормально всё будет...
LOpp
LOpp ответ Мaлик (раскрыть)
вчера в 16:38
С этим трудно не согласиться.

4RT
4RT
вчера в 16:30
Сколько денег на это списали ?
vinyardrip
vinyardrip ответ Мaлик (раскрыть)
вчера в 16:21
о-га, самый дорогой стадион продать за 1 рубль))
протон
протон
вчера в 16:11, ред.
Можно было и фото приложить. Красиво в общем.
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:11
Ну Питер всегда умел делать шоу!
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