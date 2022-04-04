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Деятельность стадиона тульского «Арсенала» могут приостановить на 90 дней

04 апреля 2022, 12:33

Тульский «Арсенал» может остаться без домашнего стадиона на 3 месяца.

Сообщается, что после матча «Арсенал» — «Ахмат» правоохранительные органы возбудили административное дело на генерального директора АНО «ПФК „Арсенал“» Дмитрия Балашова. Речь идет о статье 20.32 КоАП РФ «нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официального спортивного соревнования».

Якобы директору «Арсенала» вменяется «использование объекта спорта несоответствующего требованиям приказа МВД России № 1092 от 17. 11. 2015 г».

Впрочем, какие именно нарушения были допущены, пока неизвестно.

Согласно кодексу административных правонарушений за нарушение по данной статье на юридических лиц может быть наложено наказание — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
04 апреля 2022 в 14:07
Пока информация не полная и делать выводы рано. Можно конечно сказать, что это беспредел, но потом может оказаться, что правильно сделали и будешь выглядеть дураком.
Но в любом случае для Арсенала это не очень хорошая информация, так как клуб борется за сохранения места в РПЛ, а тут сразу лишается своего поля.
lotsman
lotsman
04 апреля 2022 в 13:09
"Якобы директору „Арсенала“ вменяется.....................", ".....какие именно нарушения были допущены пока неизвестно......", "......по данной статье на юридических лиц может быть наложено наказание......"
Похоже, что эта новость высосана из пальца. Так сказать, предположения и домыслы. И если на юридическое лицо накладывается нарушение, то приостановление деятельности этого лица на срок до 90 суток, а причём здесь стадион?
112910415
112910415
04 апреля 2022 в 13:06
нашли преступников и вот-вот обезвредят
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля 2022 в 12:42
Для Арсенала - это очень плохо.
SHMEL258
SHMEL258
04 апреля 2022 в 12:39
Идеальных стадионов не бывает. Нужно поставить конкретные задачи по устранению, а не применять санкции сверх меры.
drug01
drug01
04 апреля 2022 в 12:35
Это плохо
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