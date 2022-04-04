Деятельность стадиона тульского «Арсенала» могут приостановить на 90 дней

Тульский «Арсенал» может остаться без домашнего стадиона на 3 месяца.
Сообщается, что после матча «Арсенал» — «Ахмат» правоохранительные органы возбудили административное дело на генерального директора АНО «ПФК „Арсенал“» Дмитрия Балашова. Речь идет о статье 20.32 КоАП РФ «нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официального спортивного соревнования».
Якобы директору «Арсенала» вменяется «использование объекта спорта несоответствующего требованиям приказа МВД России № 1092 от 17. 11. 2015 г».
Впрочем, какие именно нарушения были допущены, пока неизвестно.
Согласно кодексу административных правонарушений за нарушение по данной статье на юридических лиц может быть наложено наказание — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Но в любом случае для Арсенала это не очень хорошая информация, так как клуб борется за сохранения места в РПЛ, а тут сразу лишается своего поля.
Но в любом случае для Арсенала это не очень хорошая информация, так как клуб борется за сохранения места в РПЛ, а тут сразу лишается своего поля.
Похоже, что эта новость высосана из пальца. Так сказать, предположения и домыслы. И если на юридическое лицо накладывается нарушение, то приостановление деятельности этого лица на срок до 90 суток, а причём здесь стадион?
Похоже, что эта новость высосана из пальца. Так сказать, предположения и домыслы. И если на юридическое лицо накладывается нарушение, то приостановление деятельности этого лица на срок до 90 суток, а причём здесь стадион?