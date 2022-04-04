Деятельность стадиона тульского «Арсенала» могут приостановить на 90 дней

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04 апреля 2022, 12:33

Тульский «Арсенал» может остаться без домашнего стадиона на 3 месяца.

Сообщается, что после матча «Арсенал» — «Ахмат» правоохранительные органы возбудили административное дело на генерального директора АНО « ПФК „Арсенал“» Дмитрия Балашова. Речь идет о статье 20.32 КоАП РФ «нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официального спортивного соревнования».

Якобы директору «Арсенала» вменяется «использование объекта спорта несоответствующего требованиям приказа МВД России № 1092 от 17. 11. 2015 г».

Впрочем, какие именно нарушения были допущены, пока неизвестно.

Согласно кодексу административных правонарушений за нарушение по данной статье на юридических лиц может быть наложено наказание — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.