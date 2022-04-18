Полузащитник Хвича Кварацхелия забил первый гол за «Динамо» Батуми после ухода из «Рубина».
21-летний хавбек отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Грузии с «Гагрой». Это первый забитый мяч Хвичи за «Динамо» в третьем матче.
Напомним, что Кварацхелия расторг контракт с «Рубином». Сообщалось, что он близок к переходу в «Наполи».
Дубль Гагре абы кто не делает.
Ценнее только хет-трик Гены Букина в финале кожаный мяч)
Дубль Гагре абы кто не делает.
Ценнее только хет-трик Гены Букина в финале кожаный мяч)