Кварацхелия забил первый гол за «Динамо» Батуми

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18 апреля 2022, 20:31

Полузащитник забил первый гол за «Динамо» Батуми после ухода из «Рубина».

21-летний хавбек отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Грузии с «Гагрой». Это первый забитый мяч Хвичи за «Динамо» в третьем матче.

Напомним, что Кварацхелия расторг контракт с «Рубином». Сообщалось, что он близок к переходу в «Наполи».