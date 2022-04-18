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Кварацхелия забил первый гол за «Динамо» Батуми

18 апреля 2022, 20:31

Полузащитник Хвича Кварацхелия забил первый гол за «Динамо» Батуми после ухода из «Рубина».

21-летний хавбек отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Грузии с «Гагрой». Это первый забитый мяч Хвичи за «Динамо» в третьем матче.

Напомним, что Кварацхелия расторг контракт с «Рубином». Сообщалось, что он близок к переходу в «Наполи».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 00:21
Как то по барабану.
протон
протон
19 апреля в 00:06
Сити, Реал, Барселона, Интер, Бавария сразу заинтересовались Хвичей)
Дубль Гагре абы кто не делает.
Ценнее только хет-трик Гены Букина в финале кожаный мяч)
minai
minai
18 апреля в 23:37
Местность Гагра находится в Абхазии, а в Грузии есть клуб с одноимённым названием ?
УЕСКА
УЕСКА
18 апреля в 21:37
Молодец. С почином!
shlomo
shlomo
18 апреля в 21:31
Научили забивать на свою голову...:)
berda2003
berda2003
18 апреля в 21:12
там ему и место - за сборную пастухов...
drug01
drug01
18 апреля в 21:03
Щколу получил
sv_1969
sv_1969
18 апреля в 20:57
Да и плевать
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 20:49
Ушёл из Рубина и стал забивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 20:33
С почином его и удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 20:33
Там играть проще...
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