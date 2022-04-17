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Тухель прошёл все 11 полуфиналов в тренерской карьере

17 апреля 2022, 21:38
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Томас Тухель ни разу за карьеру не покидал турниры на стадии полуфинала.

Сегодня, 17 апреля, «Челси» под руководством немецкого специалиста обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем».

Тухель в своей тренерской карьере все 11 раз проходил полуфиналы различных соревнований. Общий счет голов в этих матчах – 30:4.

Ранее Томас работал с «Аугсбургом», «Майнцем», «Боруссией» Дортмунд и ПСЖ.

Также стоит отметить, что «Челси» в 5-й раз за последние 6 лет вышел в финал Кубка Англии.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 апреля в 04:49
Отличный результат.
протон
протон
18 апреля в 01:13
Челси - чемпионский клуб. Тухель - тренер победитель

Это вам не позор Лондона который не нюхал больших трофеев с 2004 года, во главе с полу-игроком/полу-тренером, х пойми одним словом)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 апреля в 22:06
Ну красава! Желаю, остаться в Челси, не то хана всем трудам Абрамовича
4ecTHbIu
4ecTHbIu
17 апреля в 22:04
Всё потому, что у Тухеля жёсткие методы, что не может сказываться на положительном развитии клуба. А ведь мало кто верил, что руководство Челси, подпишет грубого Томаса, особенно в политкорректную АПЛ. Зато честный, хоть иногда и сверхэмоциональный.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ УЕСКА (раскрыть)
17 апреля в 22:00
Конечно согласен.
УЕСКА
УЕСКА
17 апреля в 21:50
Тухель сильный тренер.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 21:43
Достойный результат.
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