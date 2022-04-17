Тухель прошёл все 11 полуфиналов в тренерской карьере

1650220726

17 апреля 2022, 21:38

ни разу за карьеру не покидал турниры на стадии полуфинала.

Сегодня, 17 апреля, «Челси» под руководством немецкого специалиста обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем».

Тухель в своей тренерской карьере все 11 раз проходил полуфиналы различных соревнований. Общий счет голов в этих матчах – 30:4.

Ранее Томас работал с «Аугсбургом», «Майнцем», «Боруссией» Дортмунд и ПСЖ .

Также стоит отметить, что «Челси» в 5-й раз за последние 6 лет вышел в финал Кубка Англии.