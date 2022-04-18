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Бензема забил в этом сезоне за «Реал» 39 голов в 39 матчах

18 апреля 2022, 00:28

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил в текущем клубном сезоне 39 голов в 39 играх.

Это достижение было зафиксировано в матче между «Севильей» и «Реалом» (2:3).

Контракт Бензема с «Реалом» завершается в 2023 году.

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE
18 апреля в 17:57
В Новом сезоне такой форы не видать Мадриду. Они на первом ибо у Барсы перестройка и кризис.
ДСА
ДСА
18 апреля в 08:02
Это показатель суперфорваода.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 апреля в 07:32
Отличный результат.
Gahi
Gahi
18 апреля в 07:16
Этот сезон самый лучший в карьере Бензема, форвард показывают отличный результат в Ла Лиги. Удачи
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
18 апреля в 06:06
Один гол за матч, молодец.
beefs
beefs
18 апреля в 06:04
Бензема в этом году лучший...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 05:08
Золотой мячик точьно получит!
swed27
swed27
18 апреля в 03:41
Карим достоин золотого мяча в этом сезоне
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
18 апреля в 02:31
KонтраKт продлят.

Show must go on!
rss2peyq9hq8
rss2peyq9hq8 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
18 апреля в 01:37
Хоть я болею за Реал, но в прошлом году мяч должен был получить Левандовски
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 апреля в 01:30
Круто, как никто идёт к индивидуальному триумфу
95-shishani-95
95-shishani-95
18 апреля в 01:17, ред.
Лучший в мире форвард. А может и в истории футбола. Он и в прошлом году должен был взять золотой мяч. Просто Франс футбол подарил его золотой мяч Меське.
протон
протон
18 апреля в 01:07
Мелочь по сравнению с рекордами Месси, который забил 3 гола за 21 матч в лиге фермеров

У Бенза сначала игра не задалась, но я ждал что будет все таки шанс и он сделает своё дело, красава! Папа Карло был вне себя от счастья от такого камбэка)
Если учитывая его результаты в этом сезоне и новые правила ЗМ, ему его не дадут, то можно смело распускать эту шарагу
Надеюсь даст отдохнуть против Осасуны. Отрыв комфортный, его лучше поберечь для Сити
Кстати, почему ла лига поставила следующий тур на середину недели, если выходные свободные?
eleven LC
eleven LC
18 апреля в 00:36, ред.
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