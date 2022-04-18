Бензема забил в этом сезоне за «Реал» 39 голов в 39 матчах

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил в текущем клубном сезоне 39 голов в 39 играх.
Это достижение было зафиксировано в матче между «Севильей» и «Реалом» (2:3).
Контракт Бензема с «Реалом» завершается в 2023 году.
Нападающий «Реала» Карим Бензема забил в текущем клубном сезоне 39 голов в 39 играх.
Это достижение было зафиксировано в матче между «Севильей» и «Реалом» (2:3).
Контракт Бензема с «Реалом» завершается в 2023 году.
Show must go on!
Show must go on!
У Бенза сначала игра не задалась, но я ждал что будет все таки шанс и он сделает своё дело, красава! Папа Карло был вне себя от счастья от такого камбэка)
Если учитывая его результаты в этом сезоне и новые правила ЗМ, ему его не дадут, то можно смело распускать эту шарагу
Надеюсь даст отдохнуть против Осасуны. Отрыв комфортный, его лучше поберечь для Сити
Кстати, почему ла лига поставила следующий тур на середину недели, если выходные свободные?
У Бенза сначала игра не задалась, но я ждал что будет все таки шанс и он сделает своё дело, красава! Папа Карло был вне себя от счастья от такого камбэка)
Если учитывая его результаты в этом сезоне и новые правила ЗМ, ему его не дадут, то можно смело распускать эту шарагу
Надеюсь даст отдохнуть против Осасуны. Отрыв комфортный, его лучше поберечь для Сити
Кстати, почему ла лига поставила следующий тур на середину недели, если выходные свободные?