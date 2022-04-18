Бензема забил в этом сезоне за «Реал» 39 голов в 39 матчах

1650230901

18 апреля 2022, 00:28

Нападающий «Реала» забил в текущем клубном сезоне 39 голов в 39 играх.

Это достижение было зафиксировано в матче между «Севильей» и «Реалом» (2:3).

Контракт Бензема с «Реалом» завершается в 2023 году.