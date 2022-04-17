«Челси» в 5-й раз за последние 6 лет вышел в финал Кубка Англии

«Челси» сыграет в финале Кубка Англии в пятый раз за последние шесть сезонов.
Единственный раз лондонский клуб одержал победу в турнире в 2018 году – над «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Ранее «Челси» уступил «Арсеналу» (1:2 оба раза) в 2017-м и 2020 году, в 2021 году – «Лестеру» (0:1).
14 мая «синие» встретятся на «Уэмбли» с «Ливерпулем».
Помню как рисовали схемки и отправляли Маунта на скамейку, в аренду и тд. Тогда никто и подумать не мог, что он усадит Зиеша и Пулисика. Красава Мейсон, продолжай в том же духе.
Помню как рисовали схемки и отправляли Маунта на скамейку, в аренду и тд. Тогда никто и подумать не мог, что он усадит Зиеша и Пулисика. Красава Мейсон, продолжай в том же духе.