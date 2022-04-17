Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Кубок 2021/2022

«Челси» в 5-й раз за последние 6 лет вышел в финал Кубка Англии

17 апреля 2022, 20:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Челси» сыграет в финале Кубка Англии в пятый раз за последние шесть сезонов.

Единственный раз лондонский клуб одержал победу в турнире в 2018 году – над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Ранее «Челси» уступил «Арсеналу» (1:2 оба раза) в 2017-м и 2020 году, в 2021 году – «Лестеру» (0:1).

14 мая «синие» встретятся на «Уэмбли» с «Ливерпулем».

Все новости
«Барса» впервые проиграла 3 домашних матча подряд по ходу одного сезона
Вчера, 01:29
«Барселона» проиграла «Райо» оба матча сезона в Примере впервые в истории
Вчера, 00:59
Жиру показал свой лучший результат по голам в лигах за последние 5 сезонов
Вчера, 00:19
Садыгов забил самый дальний гол в нынешнем сезоне РПЛ
24 апреля
«Рубин» одержал первую победу за семь матчей
24 апреля
У Месси 36 голов из-за пределов штрафной в топ-5 лиг за последние 5 сезонов
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
Maximus_01
Maximus_01
18 апреля в 10:43
и снова финал челси ливер, как и финал кубок английской лиги, челси отомстит сполна
протон
протон
18 апреля в 01:16
Клоппу тоже очень нужен этот кубок. Для полной коллекций только его и не хватает. Так что ждем мегакрутой матч!
Помню как рисовали схемки и отправляли Маунта на скамейку, в аренду и тд. Тогда никто и подумать не мог, что он усадит Зиеша и Пулисика. Красава Мейсон, продолжай в том же духе.
Птица Феникс
Птица Феникс
17 апреля в 22:03
Ну Челси молодец.
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 21:53
Челси с выходом в финал.
STVA 1
STVA 1
17 апреля в 21:28
Завсегдатаи так сказать
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 21:03
Финал будет просто на загляденье
Cympak-05
Cympak-05
17 апреля в 20:56
Челси чемпион по проигранным финалам кубка Англии и кубка Лиги
David Young
David Young
17 апреля в 20:47
Отличная статистика. Надеюсь серия будет продолжена.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 