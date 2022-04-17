«Челси» в 5-й раз за последние 6 лет вышел в финал Кубка Англии

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17 апреля 2022, 20:43

«Челси» сыграет в финале Кубка Англии в пятый раз за последние шесть сезонов.

Единственный раз лондонский клуб одержал победу в турнире в 2018 году – над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Ранее «Челси» уступил «Арсеналу» (1:2 оба раза) в 2017-м и 2020 году, в 2021 году – «Лестеру» (0:1).

14 мая «синие» встретятся на «Уэмбли» с «Ливерпулем».