Месси не намерен уходить из ПСЖ летом. Он хочет выиграть ЛЧ с клубом.

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20 апреля 2022, 15:08

Нападающий ПСЖ не планирует уходить из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Месси намерен отработать контракт, рассчитанный до 2023 года, до конца. Главной целью аргентинца по-прежнему является выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ .

Отмечается, что Месси был удивлен количеством слухов о своем уходе, так как не задумывался о таком варианте.

В текущем сезоне Месси сыграл в 29 матчах за парижан, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее появлялась информация, что Лионель интересен «Ньюэллс Олд Бойз»