Месси не намерен уходить из ПСЖ летом. Он хочет выиграть ЛЧ с клубом.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не планирует уходить из клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Месси намерен отработать контракт, рассчитанный до 2023 года, до конца. Главной целью аргентинца по-прежнему является выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ.
Отмечается, что Месси был удивлен количеством слухов о своем уходе, так как не задумывался о таком варианте.
В текущем сезоне Месси сыграл в 29 матчах за парижан, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее появлялась информация, что Лионель интересен «Ньюэллс Олд Бойз»
Месси и ПСЖ заключили контракт по схеме «два плюс один» (базовый срок — до лета 2023 года с опцией продления ещё на сезон).
Так что он как минимум отработает контракт до лета 2023 года, а там будет видно.
Все манипуляции с этой темой только для хайпа жёлтых газетёнок и непонятных источников, которых никогда не раскроют по одной причине, их попросту не существует.
По поводу выигрыша ПСЖ лиги чемпионов. Команду летом ждут перемены, как обещают в лучшую сторону. Так же ведётся работа по Мбаппе и если он останется, то связка Месси-Мбаппе может навести шороху и привести клуб к заветной мечте.
Да, по началу у них не клеилось, но в последнее время они стали понимать друг друга и прогресс заметен.
Так что нужно подождать и посмотреть что из этого получится.
Месси и ПСЖ заключили контракт по схеме «два плюс один» (базовый срок — до лета 2023 года с опцией продления ещё на сезон).
Так что он как минимум отработает контракт до лета 2023 года, а там будет видно.
Все манипуляции с этой темой только для хайпа жёлтых газетёнок и непонятных источников, которых никогда не раскроют по одной причине, их попросту не существует.
По поводу выигрыша ПСЖ лиги чемпионов. Команду летом ждут перемены, как обещают в лучшую сторону. Так же ведётся работа по Мбаппе и если он останется, то связка Месси-Мбаппе может навести шороху и привести клуб к заветной мечте.
Да, по началу у них не клеилось, но в последнее время они стали понимать друг друга и прогресс заметен.
Так что нужно подождать и посмотреть что из этого получится.