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Месси не намерен уходить из ПСЖ летом. Он хочет выиграть ЛЧ с клубом

20 апреля 2022, 15:08

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не планирует уходить из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Месси намерен отработать контракт, рассчитанный до 2023 года, до конца. Главной целью аргентинца по-прежнему является выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ.

Отмечается, что Месси был удивлен количеством слухов о своем уходе, так как не задумывался о таком варианте.

В текущем сезоне Месси сыграл в 29 матчах за парижан, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее появлялась информация, что Лионель интересен «Ньюэллс Олд Бойз»

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Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
20 апреля в 22:30
Зачем ему уходить?.. Играть в футбол он не собирался изначально, бабки капают сумасшедшие, что еще надо пешеходу и бездельнику
Aleks Captain
Aleks Captain
20 апреля в 22:11
Лёня и не собирался уходить ! Он твёрдо знает деньги ещё в клубе есть..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ monah-10 (раскрыть)
20 апреля в 21:00
Не так,есть идеологи,таким главное его идеи превалируют над материальным.
Дай Месси или другому 100 миллиардов евро и тогда они будут жадными.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ monah-10 (раскрыть)
20 апреля в 20:56, ред.
А с чего ты решил, что МС так же как и ПСЖ сорит деньгами ? Без Пепа, по сути, не один громкий трансфер там не проводится.
Да и в футбольном плане Сити довольно таки поступательно и , что немаловажно, - без апломба идёт из года в год к "ушастому" как по игре, так и по результатам, приближаясь к заветной цели. Всё у МС для этого есть: тренер, состав, а главное - руководство, которое не лезет туда, куда собака свой .... суёт. В этом их принципиальное отличие от того же ПСЖ.

Пару слов по Месси. Ни нам, ни кому бы то ни было не дано право судить о его выборе. Этот уникальный человек радовал и восхищал нас 15 лет..., и мы, в знак благодарности, просто должны принять его желание таким, какое оно есть.
Agamaga........
Agamaga........
20 апреля в 20:32
Выиграет Лигу чемпионов и 8 золотой мяч!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 апреля в 19:44, ред.
Потому что есть вероятность, что после грядущего ЧМ катарские деньги уйдут из клуба вместе с владельцами.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 19:29
Сам себя по карману не ударит. Да и зачем???
NOVA
NOVA ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
20 апреля в 19:12
хотеть не вредно как говорится!! ну а главное конечно что бы мбаппе все таки покинул псж и перешел в Реал!!
95-shishani-95
95-shishani-95
20 апреля в 18:52
Какая ЛЧ? Может он намерен хорошо заработать? О какой ЛЧ может идти речь, если Мбаппе покинет ПСЖ летом?
Bensurr
Bensurr ответ monah-10 (раскрыть)
20 апреля в 18:38
С Псж нет
monah-10
monah-10 ответ Bensurr (раскрыть)
20 апреля в 18:35
Он её уже выигрывал.
monah-10
monah-10 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 апреля в 18:34
Никто в здравом уме от таких денег добровольно не уйдет, ни ты, ни я, да никто другой.
monah-10
monah-10
20 апреля в 18:33
Ни ПСЖ ни МС до ЛЧ как до Китая раком. В ближайшей пятилетке им этот кубок не светит. Когда последний раз ЛЧ забирал тот кто просто сорит деньгами, я не помню.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
20 апреля в 18:01
Жадный гном понял что тут можно развернутся. Шейхи народ щедрый
ma5w99anjr3m
ma5w99anjr3m
20 апреля в 17:43
ПСЖ с Месси ЛЧ не светит.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 апреля в 17:38
Еще бы, зачем уходить?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 апреля в 17:13
Уважаю его талант но причина думаю высокая зарплата,так как ему уже нигде так платить не будут.Люди чем богаче тем жаднее а ЛЧ ПСЖ не светит в этом квартале века.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
20 апреля в 17:04
контракт жирный, а не ЛЧ
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 17:00, ред.
Молодец Месси, не опускает руки перед трудностями и продолжает стремиться дальше к намеченной цели. Не то что Роналду, который собрался смыться из МЮ, если он не попадет в ЛЧ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 16:54
Значит до 74-х лет будет в ПСЖ....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 16:53
Карлик, говоря о ЛЧ с псж хочет сказать, что собирается долго доить шейхов.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 апреля в 16:44
Хочет, но сможет?
протон
протон
20 апреля в 16:35
ЛЧ? Так теперь кубок Франции называют?
Alex12357
Alex12357
20 апреля в 16:34
Ему нужно подготовиться к ЧМ ,а на ЛЧ ему наплевать ,а в ПСЖ он неплохо устроился ,ай да Меська!
амурец
амурец
20 апреля в 16:13, ред.
Конечно не уйдет, ну во первых Месси то особо никому и не нужен, во вторых сидеть на такой зарплате и выдавать нулевые результаты это просто хорошо устроился, так что сам не уйдет, ну а ЛЧ ПСЖ с Месси Выиграют только если Мечси не будут выпускать на поле, что бы не мешался
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 16:08
Смешно ...
А куда он уйдет ? Кому он нужен ?
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 16:01, ред.
Собственно говоря, а почему он должен куда то уходить?

Месси и ПСЖ заключили контракт по схеме «два плюс один» (базовый срок — до лета 2023 года с опцией продления ещё на сезон).

Так что он как минимум отработает контракт до лета 2023 года, а там будет видно.

Все манипуляции с этой темой только для хайпа жёлтых газетёнок и непонятных источников, которых никогда не раскроют по одной причине, их попросту не существует.

По поводу выигрыша ПСЖ лиги чемпионов. Команду летом ждут перемены, как обещают в лучшую сторону. Так же ведётся работа по Мбаппе и если он останется, то связка Месси-Мбаппе может навести шороху и привести клуб к заветной мечте.
Да, по началу у них не клеилось, но в последнее время они стали понимать друг друга и прогресс заметен.

Так что нужно подождать и посмотреть что из этого получится.
Bensurr
Bensurr
20 апреля в 15:52
Карлик никогда не выйграешь лч
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 15:50
Продайте уже Парижу победу в ЛЧ...за нефть)))) она вам скоро будет необходима)))
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 15:44
Месси не намерен уходить из ПСЖ летом. Он хочет выиграть ЛЧ с клубом.
Ну во первых его особо никто нигде не ждёт. С его запросами и без особых показателей КПД на поле . Надо отдать должное конечно этому без сомнения великому игроку современности за прошлые заслуги , но то что сейчас на данный момент времени Месси не представляет собой уже интереса, как боевая единица на поле и как огромные финансовые вложения , для получения от этого больших дивидендов, и это конечно тоже надо признать. Так что ему конечно же лучше оставаться в тех условиях , в которых он сейчас находится в ПСЖ. А насчёт победы в Лиге Чемпионов, это можно воспринимать как обычный пиар ход со стороны самого Месси и конечно же руководства клуба, и не больше. ПСЖ имея такой звёздный состав ,который он имеет на сегодняшний день, так ничего и не смог продемонстрировать в Лиге Чемпионов, да и в лиге Европы думаю надо будет сильно потрудиться чтобы завоевать этот титул. А с уходом Килиана Мбаппе, шансы на следующий сезон в еврокубках можно будет приравнять к нулю. Даже не буду сравнивать потенциал ПСЖ с топ клубами Англии, Италии, Испании и Германии, просто сама Французская Лига 1 не конкурентна с топ чемпионатами . Так что Месси так и останется в ПСЖ со своей не сбывшейся мечтой. Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
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