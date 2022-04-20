«Реал» может подписать Рюдигера, если игрок снизит контрактные требования

1650449628

20 апреля 2022, 13:13

«Реал» рассматривает вариант с подписанием защитника «Челси» .

По информации источника, мадридский клуб возобновил интерес к немцу после того, как его агенты снова связались с «Реалом» касательно возможного трансфера.

Отмечается, что испанский клуб готов подписать Рюдигера только на приемлемых для себя условиях. На данный момент мадридцев не устраивает, что Антонио хочет получить 4-летний контракт на сумму 55 млн евро, распределенную между зарплатой и подписным бонусом. «Реал» решит подписать игрока, если он снизит требования.

Ранее появлялась информация, что «Реал» может предложить Рюдигеру 3-летний контракт с зарплатой в €10 млн.