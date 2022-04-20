«Реал» может подписать Рюдигера, если игрок снизит контрактные требования

«Реал» рассматривает вариант с подписанием защитника «Челси» Антонио Рюдигера.
По информации источника, мадридский клуб возобновил интерес к немцу после того, как его агенты снова связались с «Реалом» касательно возможного трансфера.
Отмечается, что испанский клуб готов подписать Рюдигера только на приемлемых для себя условиях. На данный момент мадридцев не устраивает, что Антонио хочет получить 4-летний контракт на сумму 55 млн евро, распределенную между зарплатой и подписным бонусом. «Реал» решит подписать игрока, если он снизит требования.
Ранее появлялась информация, что «Реал» может предложить Рюдигеру 3-летний контракт с зарплатой в €10 млн.
А по Рюдигеру, его агент в ноябре озвучили требования игрока, если бы Челси пошёл на них, то уже давно продлили бы контракт. Но он слишком много просит, даже для условного ПСЖ, где не жалеют денег на ЗП и подписные бонусы.
А по Рюдигеру, его агент в ноябре озвучили требования игрока, если бы Челси пошёл на них, то уже давно продлили бы контракт. Но он слишком много просит, даже для условного ПСЖ, где не жалеют денег на ЗП и подписные бонусы.