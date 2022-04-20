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«Реал» может подписать Рюдигера, если игрок снизит контрактные требования

20 апреля 2022, 13:13

«Реал» рассматривает вариант с подписанием защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

По информации источника, мадридский клуб возобновил интерес к немцу после того, как его агенты снова связались с «Реалом» касательно возможного трансфера.

Отмечается, что испанский клуб готов подписать Рюдигера только на приемлемых для себя условиях. На данный момент мадридцев не устраивает, что Антонио хочет получить 4-летний контракт на сумму 55 млн евро, распределенную между зарплатой и подписным бонусом. «Реал» решит подписать игрока, если он снизит требования.

Ранее появлялась информация, что «Реал» может предложить Рюдигеру 3-летний контракт с зарплатой в €10 млн.

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Все комментарии
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 апреля в 23:59
реал на них не пошел, а челси и подавно не пойдет, а вот с ПСЖ ты погорячился, у них Эрейра 15 лясов получает, поэтому условия Рюдегера для них копейки
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ливерпулище (раскрыть)
20 апреля в 16:32
Я бы и сам конечно предпочёл солнечную Испанию (для жизни), нежели Англию.
А по Рюдигеру, его агент в ноябре озвучили требования игрока, если бы Челси пошёл на них, то уже давно продлили бы контракт. Но он слишком много просит, даже для условного ПСЖ, где не жалеют денег на ЗП и подписные бонусы.
протон
протон
20 апреля в 16:23
На позицию ЦЗ идеальная кандидатура - Пау Торрес
Маг_тм
Маг_тм
20 апреля в 16:23
Да блин чтобы купить такого ЦЗ надо заплатить лямов 80. Еще и зарплату по 6-7 лямов. Он справедливо требует. Бесплатно же переходит
Bensurr
Bensurr
20 апреля в 15:54
Этот негр скоро никому не нужен будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 15:29
А он наверное снизит!
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 апреля в 14:49
Не факт. 80 процентов человек выберит жить в Мадриде чем в Лондоне . В этом плане у испанцев большое преимущество. Его родные просто уничтожат если он выберит лондон а не мадрид
ДСА
ДСА
20 апреля в 14:44
Пару-тройку миллионов можно и уступить.
NOVA
NOVA
20 апреля в 14:41
да лучше уже кого по моложе брать на перспективу, чем игрока под 30 с такими требованиями!! ну или чтоб согласился на то, что Реал предложил ранее: на 3 года и 10 лямов!!
Romeo 777
Romeo 777
20 апреля в 14:32
Если бы он снизил требования, то остался бы в Челси. А так, клуб не идёт на поводу у его агента и не соглашаются на его условия.
chocopie748
chocopie748
20 апреля в 14:10
Не самый плохой вариант, но есть защитники поадекватнее.
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 14:03
Если договорятся, то для Реала это будет действительно хорошее усиление...Антони может сыграть и в схеме в три центральных, ну и в схеме с четырьмя защитниками сможет закрыть весь фланг, и на мой взгляд он в разы сильнее чем Дани Карвахаль....
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 13:39
конечно не согласится на снижение.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 13:38
Антонио Рюдигера просто зверюга.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 13:33
Я думаю всё правильно делают в Реале. И если всё получится и руководство найдёт общий язык с представителями Рюдигера , то уж очень хорошая компания собирается в Реале. Учитывая что Мбаппе тоже будет игроком Реала, в чём у меня нет никаких сомнений, а ещё и продление контракта с Винисиусом и Бензема, делает атакующий потенциал сливочных лучшим в мировом футболе ⚽️ . А с приходом Рюдигера делает защитные позиции ещё более мощнее и неприступнее . Вообщем настоящий супер клуб .
Cat01
Cat01
20 апреля в 13:22
Надо подождать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 13:19
Сейчас денежки влияет на многое...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ David Young (раскрыть)
20 апреля в 13:16
Да, извините не так понял, спасибо!
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