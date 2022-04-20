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«Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро

20 апреля 2022, 11:32

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может сменить клуб летом.

По информации источника, до конца апреля мюнхенский клуб проведет переговоры с агентом игрока Пини Захави.

Отмечается, что «Бавария» не исключает продажи польского форварда и хочет выручить с его трансфера минимум 40 млн евро. При этом Захави уверен, что «Барселона» и ПСЖ готовы заплатить эту сумму.

Недавно стало известно, почему Левандовски не продлевает контракт с «Баварией».

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Все комментарии
санек002
санек002
20 апреля в 17:44
ГАЗПРОМ!НЕ СКУПИСЬ!ПОКУПАЙ ---ЖИВОПИСЬ!ЛЕВАНДОВСКОГО!
протон
протон
20 апреля в 16:43
В ПСЖ кажется перейдет, вместо Мбаппе
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 15:44
Надеюсь Лапорта не станет за него столько платить.
A.S.A
A.S.A
20 апреля в 15:24
Думаю Барселоне не стои вкладывать деньги в возрастного игрока. Да, Лева отлично играет но возраст уже у него по футбольным меркам "пенсионный"
У него остался год по контракту с Баварией, и Мюнхенский клуб хочет срубить 40 млн!!!??? Нужно быть полнвм идиотом, чтоб летом купить игрока за эту сумму
Franky2006.2022
Franky2006.2022
20 апреля в 14:13
Можно сбить цену, включив в сделку Деста. Бавария интересовалась им.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
20 апреля в 13:52
мне кжется это просто новостной вброс
Alexnvr
Alexnvr
20 апреля в 13:27
«Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро. Г-н Миллер ваш выход)))) Ну или Зенит сам справится))))
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 12:57
В принципе да. Они могут треть состава продать и все равно Бундеслигу брать.
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 12:54
За такие деньги пусть себе оставят этот хлам !
Твой Арсен
Твой Арсен
20 апреля в 12:54
На правах оффтопа: ФИФА приостановила выплаты за чемпионат мира 2018 года

lenta.ru/news/2022/04/20/fifa_wc2018/

ЧМ 2018 походу был последним нормальным чм-ом и фифа решила на него вывалить своё Г.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 12:35
Барселона уже предлагает 35, кто меньше.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 12:32, ред.
Вот только зачем его покупать за такие деньги?

Левандовски летом исполнится 34 года и где гарантия, что он в ближайшие годы будет играть как последние годы?

Той же Барсе лучше потратить эти деньги на сохранения Гави, который молод и обещает быть будущим каталонского клуба.

ПСЖ как мне кажется летом устроит революцию в клубе и в корне пересмотрит свою политику. Нет игроков они будут покупать как и раньше, но не таких как Рамос.

Так что поляк останется в Баварии.
Мessi 10
Мessi 10
20 апреля в 12:30
Лапорта будет полным клоуном если отдаст за этого пенсионера 40 млн
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 12:30
33 года и стоимость 50 млн при длине контракта всего год! Многовато просят
swed27
swed27
20 апреля в 12:27
Барселона его и купит
Bensurr
Bensurr
20 апреля в 12:18
Дорога ему в сити мю псж
Cat01
Cat01
20 апреля в 12:06
Хорошая цена
Elliada
Elliada
20 апреля в 12:03
Шта? Бавария хочет продать лучшего футболиста последних лет (по мнению некоторых)? Лучшего футболиста мира по версии ФИФА? Да чем они только думают?

Наверное, головой. Бавария поняла, что могут и без него выигрывать каждый год чемпионат. Поэтому хотят его продать, чтобы через год бесплатно не отпускать. Да и на зарплате сэкономят
нечитайло
нечитайло
20 апреля в 12:00
Продавать нужно вовремя
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 апреля в 11:49
Если найдется покупатель.
SHMEL
SHMEL
20 апреля в 11:49
Всё равно я уверен, что поляк останется в Баварии, просто немного поторгуются и договорятся.
shlomo
shlomo
20 апреля в 11:33
Ну если только поторговаться...
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