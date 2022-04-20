«Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро

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20 апреля 2022, 11:32

Форвард «Баварии» может сменить клуб летом.

По информации источника, до конца апреля мюнхенский клуб проведет переговоры с агентом игрока Пини Захави.

Отмечается, что «Бавария» не исключает продажи польского форварда и хочет выручить с его трансфера минимум 40 млн евро. При этом Захави уверен, что «Барселона» и ПСЖ готовы заплатить эту сумму.

Недавно стало известно, почему Левандовски не продлевает контракт с «Баварией».