«Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может сменить клуб летом.
По информации источника, до конца апреля мюнхенский клуб проведет переговоры с агентом игрока Пини Захави.
Отмечается, что «Бавария» не исключает продажи польского форварда и хочет выручить с его трансфера минимум 40 млн евро. При этом Захави уверен, что «Барселона» и ПСЖ готовы заплатить эту сумму.
Недавно стало известно, почему Левандовски не продлевает контракт с «Баварией».
Наверное, головой. Бавария поняла, что могут и без него выигрывать каждый год чемпионат. Поэтому хотят его продать, чтобы через год бесплатно не отпускать. Да и на зарплате сэкономят
Наверное, головой. Бавария поняла, что могут и без него выигрывать каждый год чемпионат. Поэтому хотят его продать, чтобы через год бесплатно не отпускать. Да и на зарплате сэкономят
Левандовски летом исполнится 34 года и где гарантия, что он в ближайшие годы будет играть как последние годы?
Той же Барсе лучше потратить эти деньги на сохранения Гави, который молод и обещает быть будущим каталонского клуба.
ПСЖ как мне кажется летом устроит революцию в клубе и в корне пересмотрит свою политику. Нет игроков они будут покупать как и раньше, но не таких как Рамос.
Так что поляк останется в Баварии.
Левандовски летом исполнится 34 года и где гарантия, что он в ближайшие годы будет играть как последние годы?
Той же Барсе лучше потратить эти деньги на сохранения Гави, который молод и обещает быть будущим каталонского клуба.
ПСЖ как мне кажется летом устроит революцию в клубе и в корне пересмотрит свою политику. Нет игроков они будут покупать как и раньше, но не таких как Рамос.
Так что поляк останется в Баварии.