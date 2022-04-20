Бруну Фернандеш: «Мы должны биться за эмблему»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ливерпуля» (0:4) высказался об ожиданиях от концовки сезона.

Хочу ли я, чтобы этот сезон уже закончился? Нет, такого допускать нельзя. Если кто-то не желает играть, он должен уйти из команды. Мы должны биться за эмблему.