Бруну Фернандеш: «Мы должны биться за эмблему»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после поражения от «Ливерпуля» (0:4) высказался об ожиданиях от концовки сезона.
Хочу ли я, чтобы этот сезон уже закончился? Нет, такого допускать нельзя. Если кто-то не желает играть, он должен уйти из команды. Мы должны биться за эмблему.
Бруно один из немногих к кому минимум претензий. Вчера на поле из МЮ были только он и Батич. Надеюсь Тен Хаг отдаст повязку ему
Бруно один из немногих к кому минимум претензий. Вчера на поле из МЮ были только он и Батич. Надеюсь Тен Хаг отдаст повязку ему