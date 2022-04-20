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Бруну Фернандеш: «Мы должны биться за эмблему»

20 апреля 2022, 19:47

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после поражения от «Ливерпуля» (0:4) высказался об ожиданиях от концовки сезона.

Хочу ли я, чтобы этот сезон уже закончился? Нет, такого допускать нельзя. Если кто-то не желает играть, он должен уйти из команды. Мы должны биться за эмблему.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 00:23
Слишком много высоких заголовков и речей от игроков Юнайтед, а воз и ныне там. Многие игроки действительно не соответствуют уровню клуба и задачам, которые перед клубом ставятся.
Бруно один из немногих к кому минимум претензий. Вчера на поле из МЮ были только он и Батич. Надеюсь Тен Хаг отдаст повязку ему
Elliada
Elliada
20 апреля в 20:51
Не поздновато биться? Сезон хуже некуда.
УЕСКА
УЕСКА
20 апреля в 19:50
Намекает на Роналду, что он должен уйти из команды. Роналду не будет биться за эмблему клуба, а только за себя любимого.
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 19:49
нет того МЮ
drug01
drug01
20 апреля в 19:48
Желаем удачи
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