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Магуайр не хочет покидать МЮ, несмотря на угрозы

23 апреля 2022, 09:21

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр не покинет команду.

Об этом футболист заявил своем близкому окружению, пишет The Sun.

Недавно англичанину угрожали заложить бомбу в его доме.

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Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 13:55
да его оттуда клещами не вытянешь....
Я не говорю, что он совсем плохой игрок, но не элитный. На физике способен играть хорошо, но вот пошли травмы - и мы все увидели, что он без своей физухи никакой. До этого сезона он железным казался, вот и впечатление от его игры у многих было другое ( я еще при переходе говорил, что идея сомнительная, но , стоит признать, на определенном этапе он команду взбодрил, видимо ментально был хорош)
Elliada
Elliada
23 апреля в 10:31
Теперь он угрожает МЮ
beefs
beefs
23 апреля в 09:27
его ничего не пугает...
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