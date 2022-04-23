Магуайр не хочет покидать МЮ, несмотря на угрозы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр не покинет команду.
Об этом футболист заявил своем близкому окружению, пишет The Sun.
Недавно англичанину угрожали заложить бомбу в его доме.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр не покинет команду.
Об этом футболист заявил своем близкому окружению, пишет The Sun.
Недавно англичанину угрожали заложить бомбу в его доме.
Я не говорю, что он совсем плохой игрок, но не элитный. На физике способен играть хорошо, но вот пошли травмы - и мы все увидели, что он без своей физухи никакой. До этого сезона он железным казался, вот и впечатление от его игры у многих было другое ( я еще при переходе говорил, что идея сомнительная, но , стоит признать, на определенном этапе он команду взбодрил, видимо ментально был хорош)
Я не говорю, что он совсем плохой игрок, но не элитный. На физике способен играть хорошо, но вот пошли травмы - и мы все увидели, что он без своей физухи никакой. До этого сезона он железным казался, вот и впечатление от его игры у многих было другое ( я еще при переходе говорил, что идея сомнительная, но , стоит признать, на определенном этапе он команду взбодрил, видимо ментально был хорош)