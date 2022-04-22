Конте мечтает возглавить ПСЖ

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел бы попробовать свои силы во Франции.
Утверждается, что итальянец мечтает возглавить ПСЖ.
Якобы специалист уже сообщил руководству парижан, что заинтересован в данной работе.
Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года. На возможную сделку могут повлиять теплые отношения между президентами клубов Даниэлем Леви и Нассером Аль-Хелаифи.
Автор лично это измерил ?
Автор лично это измерил ?
Конте хорош только на дистанции. Его возможности в ЛЧ все видели в Ювентусе , Челси и Интере. Для кубковых битв даже Рафа Бенитес будет предпочтительнее.
Конте хорош только на дистанции. Его возможности в ЛЧ все видели в Ювентусе , Челси и Интере. Для кубковых битв даже Рафа Бенитес будет предпочтительнее.
Вот он как раз и дал бы нужный шейхам результат! Под ЛЧ он самое то! А вообще они прям созданы друг для друга....одни готовы купить всё и вся, второй любит сорить деньгами!
Вот он как раз и дал бы нужный шейхам результат! Под ЛЧ он самое то! А вообще они прям созданы друг для друга....одни готовы купить всё и вся, второй любит сорить деньгами!