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Конте мечтает возглавить ПСЖ

22 апреля 2022, 22:17

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел бы попробовать свои силы во Франции.

Утверждается, что итальянец мечтает возглавить ПСЖ.

Якобы специалист уже сообщил руководству парижан, что заинтересован в данной работе.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года. На возможную сделку могут повлиять теплые отношения между президентами клубов Даниэлем Леви и Нассером Аль-Хелаифи.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
23 апреля в 11:35
и контекса потянуло на арабские деньги
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 05:46
Зачем ему это, не понятно!
1 984
1 984
23 апреля в 05:35
Мечтать не вредно.
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
23 апреля в 05:24
Да ну. Конте как раз таки никогда и не умел играть в ЛЧ. Даже в прошлом сезоне его «чемпионский Интер» из группы не смог выйти заняв последнее четвёртое место. Притом не из сильной то группы, там только разобранный на то время Реал был норм командой.
95-shishani-95
95-shishani-95
23 апреля в 05:13
Может он просто хочет много денег?!
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 04:31
Стоанно , а почему не Спартак ?
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 04:25
Наверное с детства мечтал.
swed27
swed27
23 апреля в 03:36
Мечты имеют свойство сбываться
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 02:42
В Италии поработал, в Англии поработал, на очереди Франция, останется только Испания и Германия.
twn3pmzf8h5g
twn3pmzf8h5g
23 апреля в 02:31
Какой алчный Антошка!
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 01:44
Спит и видит)))
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
23 апреля в 01:20
В чём заключается теплота отношений ?
Автор лично это измерил ?
Мысыктар
Мысыктар ответ ЮЗИК (раскрыть)
23 апреля в 01:02
любого тренера? надеюсь это сарказм))
протон
протон
23 апреля в 00:28
Странная мечта, учитывая характер Конте и капризных звёзд ПСЖ, да к тому же скоро ещё и Погба присоединится к команде. И это ещё не учитываем Леонардо и управленца, которые тоже не без заскоков ребята. Будет интересно глянуть, но перспективы туманные.
Конте хорош только на дистанции. Его возможности в ЛЧ все видели в Ювентусе , Челси и Интере. Для кубковых битв даже Рафа Бенитес будет предпочтительнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 00:12
Мечта наверно любого тренера
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 23:58
А я мечтаю возглавить Спартак !
zooveterinar
zooveterinar
22 апреля в 23:47
Быть ближе до кормушки!!! Ну с другой стороны почему и нет?! Конте титулованей чем аргентинец!! И еще один не маловажный факт в пользу макаронника ,это то,что он как и Почетино, сука тоже тренирует гребаных тоттенхэмовских петухов!!! Тот бывший,это действующий!!Просматриваются последовательные действия итальянца!!!
Птица Феникс
Птица Феникс
22 апреля в 23:35
В АПЛ сложно)))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
22 апреля в 23:06
прям мечтает, спит и видит)
A.S.A
A.S.A
22 апреля в 23:03
Уже хочет сбежать с тоттенхема?!)))
Вот он как раз и дал бы нужный шейхам результат! Под ЛЧ он самое то! А вообще они прям созданы друг для друга....одни готовы купить всё и вся, второй любит сорить деньгами!
УЕСКА
УЕСКА
22 апреля в 22:42
А кто бы не хотел возглавить ПСЖ с их возможностями?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 22:38
Мечтать не вредно...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 22:37
Сильно видать потратился в последнее время.
Cat01
Cat01
22 апреля в 22:37
Просто мечта
Wolverhampton
Wolverhampton
22 апреля в 22:26
Новость прям до слёз.
Loko57
Loko57
22 апреля в 22:19
Вряд ли возьмут.
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