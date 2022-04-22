Конте мечтает возглавить ПСЖ

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22 апреля 2022, 22:17

Рулевой «Тоттенхэма» хотел бы попробовать свои силы во Франции.

Утверждается, что итальянец мечтает возглавить ПСЖ .

Якобы специалист уже сообщил руководству парижан, что заинтересован в данной работе.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает летом 2023 года. На возможную сделку могут повлиять теплые отношения между президентами клубов Даниэлем Леви и Нассером Аль-Хелаифи.