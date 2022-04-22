Рэшфорд заинтересовал «Барселону»

Форвард МЮ Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Испании.
Утверждается, что на игрока претендует «Барселона». Якобы каталонцам нравится потенциал футболиста и универсальность в качестве нападающего.
Проблемой может стать высокая трансферная стоимость Рэшфорда — портал transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.
За последнее время конечно же было много непонятных вбросов , которые наверное хотели быть сенсацией. Но вот эта точно претендует на одну из самых фантастических и невероятных . Которой просто никогда в жизни не суждено сбыться. Исходя из логике вещей, во первых эта мысль даже в самом страшном сне не могла приснится главному тренеру Барселоны Хави . Во вторых он не нужен даже в не блестающем МЮ посредственному тренеру Рангнику, который выпускает Рэшфорда только в крайних случаях. В третьих у Рэшфорда как у игрока атаки одна из самых худших статистик . И каким это интересно образом и за какие такие заслуги он должен был заинтересовать Хави ? И в конце резюмирую , он вообще игрок который находится на данный момент времени в глубоком регрессе . И цена его в Чемпоншипе , команде среднего уровня. Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
За последнее время конечно же было много непонятных вбросов , которые наверное хотели быть сенсацией. Но вот эта точно претендует на одну из самых фантастических и невероятных . Которой просто никогда в жизни не суждено сбыться. Исходя из логике вещей, во первых эта мысль даже в самом страшном сне не могла приснится главному тренеру Барселоны Хави . Во вторых он не нужен даже в не блестающем МЮ посредственному тренеру Рангнику, который выпускает Рэшфорда только в крайних случаях. В третьих у Рэшфорда как у игрока атаки одна из самых худших статистик . И каким это интересно образом и за какие такие заслуги он должен был заинтересовать Хави ? И в конце резюмирую , он вообще игрок который находится на данный момент времени в глубоком регрессе . И цена его в Чемпоншипе , команде среднего уровня. Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
что он себя в Барсе не проявит, тем более им нравится потенциал парня !!!
что он себя в Барсе не проявит, тем более им нравится потенциал парня !!!
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