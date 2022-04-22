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Рэшфорд заинтересовал «Барселону»

22 апреля 2022, 21:48

Форвард МЮ Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Испании.

Утверждается, что на игрока претендует «Барселона». Якобы каталонцам нравится потенциал футболиста и универсальность в качестве нападающего.

Проблемой может стать высокая трансферная стоимость Рэшфорда — портал transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
23 апреля в 07:39
Не нужен, однозначно.
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 06:37
Это пока только слухи.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 апреля в 05:36
Надо договариваться.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 05:15
Барселоне нужно реально оценить свои финансовые возможности.
УЕСКА
УЕСКА
22 апреля в 23:47
Не думаю что он нужен Барселоне. Скорее всего утка.
Cat01
Cat01
22 апреля в 23:41
Надо проверить в игре
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
22 апреля в 23:34
Игрок с огромным потенциалом,но получат второго Дембеле
Agamaga........
Agamaga........
22 апреля в 23:21
Враньё
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 23:11
Так интересом всё и закончится!
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 22:45
Рэшфорд заинтересовал Рэшфорд заинтересовал «Барселону».
За последнее время конечно же было много непонятных вбросов , которые наверное хотели быть сенсацией. Но вот эта точно претендует на одну из самых фантастических и невероятных . Которой просто никогда в жизни не суждено сбыться. Исходя из логике вещей, во первых эта мысль даже в самом страшном сне не могла приснится главному тренеру Барселоны Хави . Во вторых он не нужен даже в не блестающем МЮ посредственному тренеру Рангнику, который выпускает Рэшфорда только в крайних случаях. В третьих у Рэшфорда как у игрока атаки одна из самых худших статистик . И каким это интересно образом и за какие такие заслуги он должен был заинтересовать Хави ? И в конце резюмирую , он вообще игрок который находится на данный момент времени в глубоком регрессе . И цена его в Чемпоншипе , команде среднего уровня. Как-то так на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
shur
shur ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 22:39
...этого сугубо личное мнение, если он в МЮ не играет, это вовсе не значит,
что он себя в Барсе не проявит, тем более им нравится потенциал парня !!!
shur
shur
22 апреля в 22:33
...пока в МЮ бардак можно и поживиться, никто и не заметит, кроме ухода Рона...!
Ice van Reed
Ice van Reed
22 апреля в 22:30, ред.
обмен на Френки де Йоднга и порукам
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 22:18
Согласен с Вами!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 22:04
Рэшфорд перестал прогрессировать, думаю, не нужен он Барсе.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 22:02
У меня сегодня тоже удалили лучший, очков лишили. За какой так и не понял. Хорошо , хоть не упираюсь в КП, но неприятно, главное - непонятно за что??? Неведение - это хуже всего.
RoArt
RoArt
22 апреля в 21:58
10 paste "any name" заинтересовал Барселону!
20 timeout 3600
go to 10
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 21:51
Интерес это ничто
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