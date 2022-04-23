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Рюдигер близок к переходу в «Реал»

23 апреля 2022, 08:21

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в Испании.

Утверждается, что немец практически договорился о контракте с «Реалом».

Если сделка состоится, то Рюдигер достанется мадридцам бесплатно, поскольку летом у футболиста заканчивается контракт.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Forever77 (раскрыть)
24 апреля в 15:47
Я тоже про это внизу писал. Тоже кажется, что Алаба больше полузащитник, чем защитник.
gentlewolf
gentlewolf
23 апреля в 18:59
Милитао надо продать к черту.
Forever77
Forever77 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
23 апреля в 15:11
Хорошее усиление защиты будет если подпишем. Давид Алаба скорее полузащитник чем защитник. Его стихия ближе к центру поля. А Рюдигер монстр защиты, возраст нормальный ещё, года 3-4 попылит на высоком уровне. Я буду рад этому подписанию.
протон
протон
23 апреля в 14:10
Вообще, игра Челси симпатична сейчас и кажется, что по игре они Реалу не уступили с учётом того что в Англии можно только три замены и замес там идёт нормальный. Но Реал есть Реал. Я надеялся увидеть его в Барсе, но в любом случае появление его в Испании интересно будет.
топовый защитник,нормальное ведение поля,у него есть физика, он мощный,с хорошим пасом и дальним ударом
именно такой защитник нужен Реалу,так еще и бесплатно)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dan_Madrid (раскрыть)
23 апреля в 12:17
Мне кажется, что Алаба больше полузащитник, чем защитник. Что они в нём такого увидели в игре в защите, что его сделали центральным защитником, я не могу понять?! Того же Рамоса надо было оставить, я думаю. Его травмы в ПСЖ, возможно, больше связаны с отсутствием мотивации.
Dan_Madrid
Dan_Madrid
23 апреля в 12:11
Блин это топ усиление. Милитао рюдигер, наконец-то будут играть реальные центральные защитники. Алаба пускай либо уходит, либо борется с Менди за левую бровку. Осталось подписать Тчуамени и Мбаппе, никакого Холланда
95-shishani-95
95-shishani-95
23 апреля в 12:09, ред.
А как же Жуль Кунде или Пау Торрес?

Как я понял, Холанда, со своими родителями и агентами, послали подальше?

Надеюсь что Мбаппе не поддастся уловкам катарцев. И надо ещё брать Тчуамени.

Холанд ещё пожалеет о том, что не согласился на тех условиях, которые поставил Реал Мадрид. И обязательно, чтоб этого трусливого тренера-маразматика сменил кто-то из достойных, к примеру Зинедин Зидан. Не удивлюсь если Перес и Зиданом так и задумали всё. Типа, Зидан сейчас отдохнёт, Реал Мадрид проведёт чистку и смену поколения, и вернёт Зидана.
Маг_тм
Маг_тм
23 апреля в 12:06
Это классное усиление, я считаю что любой игрок начинает самую лучшую игру в своей карьере показывать в 27-34 года. Особенно центр защитники и форварды. Рюдигер машина!
Bensurr
Bensurr
23 апреля в 11:40
Зачем он Реалу
NOVA
NOVA
23 апреля в 09:42
ну может и не плохо, но лучше брать кого по моложе, типа пау торреса,...!! хотя может и наоборот в самом соку как говорится и будет отличное усиление в Реал, а Алаба будет слева играть тогда!!
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 09:04
Хороший игрок.
vedevas_93
vedevas_93
23 апреля в 08:56
хороший трансфер в принципе будет, даже 50 млн которые он просит в принципе не прям огромные деньги на фоне нынешнего рынка и того, что переход будет бесплатный
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 08:38
А Холанда послали подальше ?*
Elliada
Elliada
23 апреля в 08:37
Вроде МЮ на него глаз положил, а он в Реал собрался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 08:23
Скоро всё узнаем...
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