Рюдигер близок к переходу в «Реал»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в Испании.
Утверждается, что немец практически договорился о контракте с «Реалом».
Если сделка состоится, то Рюдигер достанется мадридцам бесплатно, поскольку летом у футболиста заканчивается контракт.
Как я понял, Холанда, со своими родителями и агентами, послали подальше?
Надеюсь что Мбаппе не поддастся уловкам катарцев. И надо ещё брать Тчуамени.
Холанд ещё пожалеет о том, что не согласился на тех условиях, которые поставил Реал Мадрид. И обязательно, чтоб этого трусливого тренера-маразматика сменил кто-то из достойных, к примеру Зинедин Зидан. Не удивлюсь если Перес и Зиданом так и задумали всё. Типа, Зидан сейчас отдохнёт, Реал Мадрид проведёт чистку и смену поколения, и вернёт Зидана.
Как я понял, Холанда, со своими родителями и агентами, послали подальше?
Надеюсь что Мбаппе не поддастся уловкам катарцев. И надо ещё брать Тчуамени.
Холанд ещё пожалеет о том, что не согласился на тех условиях, которые поставил Реал Мадрид. И обязательно, чтоб этого трусливого тренера-маразматика сменил кто-то из достойных, к примеру Зинедин Зидан. Не удивлюсь если Перес и Зиданом так и задумали всё. Типа, Зидан сейчас отдохнёт, Реал Мадрид проведёт чистку и смену поколения, и вернёт Зидана.