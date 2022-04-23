Рюдигер близок к переходу в «Реал»

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23 апреля 2022, 08:21

Защитник «Челси» может продолжить карьеру в Испании.

Утверждается, что немец практически договорился о контракте с «Реалом».

Если сделка состоится, то Рюдигер достанется мадридцам бесплатно, поскольку летом у футболиста заканчивается контракт.