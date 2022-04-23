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«Арсенал» может подписать форварда «Манчестер Сити»

23 апреля 2022, 08:28

Руководство «Арсенала» хочет усилить линию атаки.

В клуб может перейти нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Стороны ведут переговоры на протяжении последних нескольких месяцев.

Ранее слухи связывали бразильца с испанским грандом.

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Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 13:47
Не хотелось бы терять Жезуса. Понятно, что человек хочет игрового времени, и претензий быть к этому не может. Но все таки как опция на фланге он хорош. Надеюсь он останется и продолжит борьбу за основу в «Сити». В любом случае удачи Габриэлю…
Если подпишут Жезуса, то в составе будет 3 Габриэля и все бразильцы: Магальяес, Мартинелли, Жезус.
Эду человек простой, видит Габриэля - даёт контракт.
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 10:04
У Жезуса остался год по контракту, а это значит цена на него не будет завышенна...
Не могу сказать что это топ вариант, но Артета хорошо знаком с Габриэлем и видимо знает его сильные качества и имеет представление как интегрировать его в свою игровую модель
На роль второго форварда сойдет, но нужен более сильный нападающий
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 08:36
Арсенал не ищет дешёвых вариантов.
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