«Арсенал» может подписать форварда «Манчестер Сити»

Руководство «Арсенала» хочет усилить линию атаки.
В клуб может перейти нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Стороны ведут переговоры на протяжении последних нескольких месяцев.
Ранее слухи связывали бразильца с испанским грандом.
Руководство «Арсенала» хочет усилить линию атаки.
В клуб может перейти нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Стороны ведут переговоры на протяжении последних нескольких месяцев.
Ранее слухи связывали бразильца с испанским грандом.
Если подпишут Жезуса, то в составе будет 3 Габриэля и все бразильцы: Магальяес, Мартинелли, Жезус.
Эду человек простой, видит Габриэля - даёт контракт.
Если подпишут Жезуса, то в составе будет 3 Габриэля и все бразильцы: Магальяес, Мартинелли, Жезус.
Эду человек простой, видит Габриэля - даёт контракт.
Не могу сказать что это топ вариант, но Артета хорошо знаком с Габриэлем и видимо знает его сильные качества и имеет представление как интегрировать его в свою игровую модель
На роль второго форварда сойдет, но нужен более сильный нападающий
Не могу сказать что это топ вариант, но Артета хорошо знаком с Габриэлем и видимо знает его сильные качества и имеет представление как интегрировать его в свою игровую модель
На роль второго форварда сойдет, но нужен более сильный нападающий