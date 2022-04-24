Рюдигер не захотел переходить в МЮ

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24 апреля 2022, 12:27

Защитник «Челси» отказался от перехода в МЮ .

«Красные дьяволы» предлагали немцу контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год после налогов, но футболист отказался из-за уважения к своему нынешнему клубу.

Если верить слухам, то Рюдигер может продолжить карьеру в Испании.