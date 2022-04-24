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Рюдигер не захотел переходить в МЮ

24 апреля 2022, 12:27

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер отказался от перехода в МЮ.

«Красные дьяволы» предлагали немцу контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год после налогов, но футболист отказался из-за уважения к своему нынешнему клубу.

Если верить слухам, то Рюдигер может продолжить карьеру в Испании.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 апреля в 17:52
Антонио солидарен с Гариком, не хочет нагружать и без того перенагруженную линию обороны
протон
протон
24 апреля в 17:20
Он как кот в мешке , если будет мотивирован то может выстрелит , а если получит жирный контракт то может забыть о футболе , поэтому здесь лучший вариант контракта 2 плюс продление по ситуации , а то будет Умтити2 в Ла Лиге
МЮ уже лет как 7-8 является убийцей Талантов, потому-что находится в стадии перерождении. Какой бы футболист туда не перешел, ему трудно бывает. Клуб около 20 лет держал уровень. Но че то затянулось из перерождение честно говоря
Баобаб
Баобаб
24 апреля в 16:20
Да ладно, из уважения))) В нынешнем МЮ делать нечего.
azkan
azkan
24 апреля в 15:35
Очень жаль, что теряем такого защитника. Да, иногда так привозит, что мама не горюй.. Но прямо сейчас нет на его место замены в команде Тухеля. Да и на трансферном рынке нужно хорошо поискать. Сарр и Чалоба хоть и свои но не тянут на его место. Молодые еще. Но они могут набраться опыта, ведь и Антошка не был год- полтора назад таким топовым.
azkan
azkan ответ Маг_тм (раскрыть)
24 апреля в 15:29
Вместо перерождения выкидыш получился. Посмотрим еще одно перерождение теперь под управлением Тен Хага.
Брулин
Брулин
24 апреля в 14:19
Да сейчас многие подумают дважды-трижды над переходом в МЮ.
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 14:02
Просто мало предложили.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 апреля в 14:02
Не разделяю позицию критиков Роналду, которые обвиняют его в неудачах МЮ. Нужно иметь очень искаженный взгляд на футбол и причинно-следственные связи, чтобы вменять такое человеку, который в 37 лет забил 20+ голов за разваливающуюся команду, втащил «Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов и оставляет в борьбе за топ-4. Или это он подтолкнул Гринвуда к преступлению, мешает играть Рэшфорду и Санчо, наносит травмы Кавани?


Процитирую здесь выдержку из статьи на соккере. Хочется чтоб неадекватно мыслящие болельщики прочли это.
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 13:25
Это его право
Маг_тм
Маг_тм
24 апреля в 12:49
Мю уже лет как 7-8 является убийцей Талантов, потому-что находится в стадии перерождении. Какой бы футболист туда не перешел, ему трудно бывает. Клуб около 20 лет держал уровень. Но че то затянулось из перерождение честно говоря
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 12:39
Он в Реал хочет,ясное дело.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 12:27
Сейчас в МЮ идти опасно.
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