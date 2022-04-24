Рюдигер не захотел переходить в МЮ

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер отказался от перехода в МЮ.
«Красные дьяволы» предлагали немцу контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год после налогов, но футболист отказался из-за уважения к своему нынешнему клубу.
Если верить слухам, то Рюдигер может продолжить карьеру в Испании.
МЮ уже лет как 7-8 является убийцей Талантов, потому-что находится в стадии перерождении. Какой бы футболист туда не перешел, ему трудно бывает. Клуб около 20 лет держал уровень. Но че то затянулось из перерождение честно говоря
МЮ уже лет как 7-8 является убийцей Талантов, потому-что находится в стадии перерождении. Какой бы футболист туда не перешел, ему трудно бывает. Клуб около 20 лет держал уровень. Но че то затянулось из перерождение честно говоря
Процитирую здесь выдержку из статьи на соккере. Хочется чтоб неадекватно мыслящие болельщики прочли это.
Процитирую здесь выдержку из статьи на соккере. Хочется чтоб неадекватно мыслящие болельщики прочли это.