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Леонардо — о планах Мбаппе: «Килиан ещё думает»

24 апреля 2022, 08:13

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал слухи, что форвард команды Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

Килиан всё ещё думает. Он может уйти? Да, но он может и остаться.

С ним или без него – в следующем сезоне всё изменится.

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:11
Интересно, сколько предложили ему шейхи, раз он призадумался не следовать своей мечте?
NOVA
NOVA
24 апреля в 15:07
пускай лучше без него там все изменится!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ vedevas_93 (раскрыть)
24 апреля в 13:56
Раз уж команда способна выйти в финал, значит не так всё плохо у них в чемпионате. Вполне могут и выиграть!
Когда-то и Порту с Монако играли в финале.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Байкал-38. (раскрыть)
24 апреля в 13:46, ред.
Помнится мне Неймар тоже уходил что бы взять титулы и ЗМ, по итогу ничего не взял, и лучшим ге разу не стал. Чемпионат франции который никому не интересен и никто его в рассчет не берет. По итогу карьера подходит к концу а значимых достижений нет, более того а нем даже не говорят как об олном из лучших игроков
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Байкал-38. (раскрыть)
24 апреля в 13:43, ред.
Цска и зенит тоже играет, а вот напомни мне у кого сколько титулов в ЛЧ?Играть там и выигрывать это разные вещи.И реал играет в второй лиге мира а ПСЖ в пятой. О каких одинаковых условиях идет речь? Чемпионат Испании имеет статус и вес, чемпионат фоанции такого статусп не имеет. И как можно выиграть спокойнл ЗМ в псж, если до этого ни один игрок в мире этого не добивался? Ну тут не я вообще о чем а вы?Как бы я к вашей Лол лиге плохо не относился, но факт остается фактом что это лиша вторая, и испанцы каждый раз это доказывают , и победитель этой лиги легко может взять зм даже без ЛЧ, прошлый год мессии и сейчас бензема лидирует в гонке ЗМ , и скорее всего возьмет ее, даже если Ливер выиграет ЛЧ
STVA 1
STVA 1 ответ vedevas_93 (раскрыть)
24 апреля в 12:19
И умудряется сливать Лигу 1 как в прошлом году!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 12:05
Есть смысл остаться....
Пока нефть в цене...продлить соглашение на фантастических условиях...
Парню только 22...успеет ещё по Реалам попутешествовать...можно пока и в Париже поиграть коль столько платят...плюс на патриотизме вистов насобирать...коль Макрон там не спит в желании сохранить Килиана...
Да и негоже бросать дело на полпути....если у клуб затеял разлигочемпионится...надеюсь Леонардо перестанет приглашать престарелых звёзд былых годов из Испании для усиления команды...ведь он именно это имел ввиду говоря "всё изменится с Килианом или без"....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 апреля в 11:54
Надоело ему уже давать шансы ПСЖ
Gahi
Gahi
24 апреля в 10:31
Очень всё в загадочном состоянии контракт Килиана Мбаппе.
vedevas_93
vedevas_93
24 апреля в 10:26, ред.
Причина по которой он вряд ли выиграет лч с псж довольно простая - это очень низкий уровень других команд во внутреннем чемпионате.

псж на протяжении всего сезона играет против команд которые довольно значительно ниже классом чем соперники ливерпуля, манчестер сити, реала.

Многие могут сказать что это не имеет значения, но на самом деле имеет, и существенное.
berda2003
berda2003
24 апреля в 10:09
какая думающая обезьянка... кстати, о чём думает? где дешевле бананы?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ливерпулище (раскрыть)
24 апреля в 09:58
А что в ПСЖ он не завоёвывает титулы?
А может Реал участвует в каких то турнирах где не учувствуют другие команды?
Лично я знаю, что Реал участвует в национальном чемпионате и в кубках страны и не поверишь ПСЖ тоже участвует в таких же турнирах.
Реал играет в лиге чемпионов, а ПСЖ тоже там играет оказывается!
Так, что по возможностям выиграть у Реала и ПСЖ одинаковые условия.
Возможный статус одного из лучшего? Ну тут вы вообще о чём? Он на данное время таким и является и даже больше скажу он на первом месте по желанию видеть его в своей команде!
А ЗМ можно и в ПСЖ спокойно получить.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Байкал-38. (раскрыть)
24 апреля в 09:33
Там подсчитывать нечего. реал не можнт даже близко предложить то что может псж..сейчас он выбирает деньги или карьеру. Останется в псж повторит судьбу Неймара но станет сказочно богат, перейдет в реал то получит ЗМ и титулы и возможнл статус одного из лучших
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 09:08
Долго думает, никак не решится
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 08:35
Скорее всего он не думает, а подсчитывает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 08:28
Мбаппе надо переходить в Реал если он хочет продолжить карьеру футболиста а если хочет копить бабки то псж лучшее место.
Elliada
Elliada
24 апреля в 08:27
Правильней сказать, что родители Мбаппе вместе с калькулятором еще думают.
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 08:20
Жадность из него так и прёт.
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