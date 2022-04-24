Леонардо — о планах Мбаппе: «Килиан ещё думает»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал слухи, что форвард команды Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
Килиан всё ещё думает. Он может уйти? Да, но он может и остаться.
С ним или без него – в следующем сезоне всё изменится.
Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал слухи, что форвард команды Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
Килиан всё ещё думает. Он может уйти? Да, но он может и остаться.
С ним или без него – в следующем сезоне всё изменится.
псж на протяжении всего сезона играет против команд которые довольно значительно ниже классом чем соперники ливерпуля, манчестер сити, реала.
Многие могут сказать что это не имеет значения, но на самом деле имеет, и существенное.
псж на протяжении всего сезона играет против команд которые довольно значительно ниже классом чем соперники ливерпуля, манчестер сити, реала.
Многие могут сказать что это не имеет значения, но на самом деле имеет, и существенное.
Пока нефть в цене...продлить соглашение на фантастических условиях...
Парню только 22...успеет ещё по Реалам попутешествовать...можно пока и в Париже поиграть коль столько платят...плюс на патриотизме вистов насобирать...коль Макрон там не спит в желании сохранить Килиана...
Да и негоже бросать дело на полпути....если у клуб затеял разлигочемпионится...надеюсь Леонардо перестанет приглашать престарелых звёзд былых годов из Испании для усиления команды...ведь он именно это имел ввиду говоря "всё изменится с Килианом или без"....
Пока нефть в цене...продлить соглашение на фантастических условиях...
Парню только 22...успеет ещё по Реалам попутешествовать...можно пока и в Париже поиграть коль столько платят...плюс на патриотизме вистов насобирать...коль Макрон там не спит в желании сохранить Килиана...
Да и негоже бросать дело на полпути....если у клуб затеял разлигочемпионится...надеюсь Леонардо перестанет приглашать престарелых звёзд былых годов из Испании для усиления команды...ведь он именно это имел ввиду говоря "всё изменится с Килианом или без"....