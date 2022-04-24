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«Манчестер Сити» хочет подписать Райса

24 апреля 2022, 11:07

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может сменить клубную прописку.

На футболиста претендует «Манчестер Сити».

Действующий контракт хавбека истекает в июне 2024 года.

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:16
Единственный английский игрок, за которого можно переплатить и рискнуть - это Беллингем.
На месте МС я бы подписал его во что бы то ни стало.
Райс, на мой взгляд, создан для МЮ. Он мог бы стать символом их возрождения.

И есть подозрение, что в новом сезоне Ман Сити будет играть по схеме 4-2-3-1, если подпишет Холанна. Поэтому им нужен еще один опорник, либо хав, умеющий действовать из глубины.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 15:00
А что хочет сам Деклан Райс?
Romeo 777
Romeo 777
24 апреля в 14:37
Райс хочет домой, в Челси. Только вот насколько он вообще способен усилить клуб, и как будет играть в ТОП клубе это загадка. С учётом того, что за него просят в районе 100 млн.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 13:34
Пусть сегодня Челсям забьёт и потом валит!
A.S.A
A.S.A
24 апреля в 13:30
Чесно, даже и не знаю что в нем такого особенного? Да еще и молотобойцы хотят выручить за него 100+ млн....
Bensurr
Bensurr
24 апреля в 12:41
Не удивлюсь если сити подпишет его за 200 лямов
Igo0rek
Igo0rek
24 апреля в 11:17
Грилиш номер 2...
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 11:13
Переоцененный игрок
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