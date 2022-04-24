«Манчестер Сити» хочет подписать Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может сменить клубную прописку.
На футболиста претендует «Манчестер Сити».
Действующий контракт хавбека истекает в июне 2024 года.
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может сменить клубную прописку.
На футболиста претендует «Манчестер Сити».
Действующий контракт хавбека истекает в июне 2024 года.
На месте МС я бы подписал его во что бы то ни стало.
Райс, на мой взгляд, создан для МЮ. Он мог бы стать символом их возрождения.
И есть подозрение, что в новом сезоне Ман Сити будет играть по схеме 4-2-3-1, если подпишет Холанна. Поэтому им нужен еще один опорник, либо хав, умеющий действовать из глубины.
На месте МС я бы подписал его во что бы то ни стало.
Райс, на мой взгляд, создан для МЮ. Он мог бы стать символом их возрождения.
И есть подозрение, что в новом сезоне Ман Сити будет играть по схеме 4-2-3-1, если подпишет Холанна. Поэтому им нужен еще один опорник, либо хав, умеющий действовать из глубины.