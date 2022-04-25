Габриэл Жезус высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «горожан» этим летом.

Сейчас не время думать об этом. Вы ожидаете, что я дам вам ответ, но я не могу ничего сказать. Сейчас лучший момент сезона. Я хочу получать удовольствие, чтобы оставаться сосредоточенным на своей команде.