Габриэл Жезус высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «горожан» этим летом.
Сейчас не время думать об этом. Вы ожидаете, что я дам вам ответ, но я не могу ничего сказать. Сейчас лучший момент сезона. Я хочу получать удовольствие, чтобы оставаться сосредоточенным на своей команде.
Есть инфа, что Арсенал готов его купить, Артета лично заинтересован в данном трансфере т.к работал с ним в Сити и хорошо знает его возможности....так что пока ждем что будет дальше
Есть инфа, что Арсенал готов его купить, Артета лично заинтересован в данном трансфере т.к работал с ним в Сити и хорошо знает его возможности....так что пока ждем что будет дальше