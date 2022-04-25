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Габриэл Жезус высказался о возможном уходе из «Манчестер Сити»

вчера, 08:40

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «горожан» этим летом.

Сейчас не время думать об этом. Вы ожидаете, что я дам вам ответ, но я не могу ничего сказать. Сейчас лучший момент сезона. Я хочу получать удовольствие, чтобы оставаться сосредоточенным на своей команде.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:24
Надо его сохранить, играет полезно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:50
Может там и останется
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:42
Летом всё увидим.
H1ТMAN
H1ТMAN
вчера в 09:31
МС жалуется,что им нужен форвард,даже за Холландом смотрят,но чем не угодил Жезус не пойму...Вроде забивает,техничен.
Gahi
Gahi
вчера в 09:30
Впереди важные матчи в АПЛ и в Лиги Чемпионов УЕФА, после результатов которых будет ясно судьба Габриэла Жезуса.
1 984
1 984
вчера в 09:25
Посмотрим, что будет.
ДСА
ДСА
вчера в 09:24
Для этого у него есть агент, пусть у него голова болит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:23
Сейчас идет серьезная борьба за победу в АПЛ,поэтому не стоит отвлекаться на трансферные разговоры и всё тому подобное....у него еще год по контракту с Сити....так что еще могут договориться о продлении
Есть инфа, что Арсенал готов его купить, Артета лично заинтересован в данном трансфере т.к работал с ним в Сити и хорошо знает его возможности....так что пока ждем что будет дальше
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:57
Всё правильно сказал
78bwuhwaxztd
78bwuhwaxztd
вчера в 08:47
Походу всё-таки свалит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:42
Правильно говорит. сначала надо сезон доиграть, а потом будет время обдумать предложения различные
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:42
Будет ТО , там и посмотрим.
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