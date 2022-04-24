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«Ман Сити» поспорит с «Ман Юнайтед» за трансфер Райса

24 апреля 2022, 23:18

В «Манчестер Сити» намерены соперничать с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

По информации источника, трансфер хавбека оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. При этом отмечается, что «молотобойцы» вряд ли позволят Райсу уйти этим летом.

Ранее появлялась информация, что Деклан отклонил несколько предложений о новом соглашении, но «Вест Хэм» не намерен отпускать игрока, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ allemz (раскрыть)
24 апреля в 23:56
Не уверен что Тен Хаагу нужен Райс! Там в Аяксе Альварес вроде не плох в опорной зоне да и ЦЗ может сыграть при надобности! И цена не такая!
allemz
allemz
24 апреля в 23:32, ред.
Райс это про хороший пас для опорника, низкая мобильность, средняя игра в защите и английский паспорт. Типичный британский медленный опорник с выделяющимся пасом. Не нужен он на фоне того же универсального Родри, но и как сменщик за 100 лямов - бред полнейший. Лучше молодого уголька из Спортинга по адекватной цене забрать, которого сватают в МС.

В любом случае, надеюсь, что это приманка для МЮ как это было с Магуайром, Санчесом, Санчо и Роналду))
Тен Хаг пришел, а значит МЮ снова будет тратиться как персидский шах на базаре))
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 23:27
Вилами по воде.
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