«Ман Сити» поспорит с «Ман Юнайтед» за трансфер Райса

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24 апреля 2022, 23:18

В «Манчестер Сити» намерены соперничать с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Вест Хэма» .

По информации источника, трансфер хавбека оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. При этом отмечается, что «молотобойцы» вряд ли позволят Райсу уйти этим летом.

Ранее появлялась информация, что Деклан отклонил несколько предложений о новом соглашении, но «Вест Хэм» не намерен отпускать игрока, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года.