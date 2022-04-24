«Ман Сити» поспорит с «Ман Юнайтед» за трансфер Райса

В «Манчестер Сити» намерены соперничать с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
По информации источника, трансфер хавбека оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. При этом отмечается, что «молотобойцы» вряд ли позволят Райсу уйти этим летом.
Ранее появлялась информация, что Деклан отклонил несколько предложений о новом соглашении, но «Вест Хэм» не намерен отпускать игрока, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года.
В любом случае, надеюсь, что это приманка для МЮ как это было с Магуайром, Санчесом, Санчо и Роналду))
Тен Хаг пришел, а значит МЮ снова будет тратиться как персидский шах на базаре))
В любом случае, надеюсь, что это приманка для МЮ как это было с Магуайром, Санчесом, Санчо и Роналду))
Тен Хаг пришел, а значит МЮ снова будет тратиться как персидский шах на базаре))