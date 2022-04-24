Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино будет уволен из ПСЖ по окончании сезона

24 апреля 2022, 23:33

Маурисио Почеттино будет уволен из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, обе стороны еще не пришли к соглашению по поводу суммы неустойки, которая может составить около 15 миллионов евро.

Недавно Почеттино высказался о своём будущем в ПСЖ.

Все новости
Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США
Вчера, 19:12
Слухи«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
Вчера, 14:14
СлухиРюдигер согласовал контракт с «Реалом»
Вчера, 12:58
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра
Вчера, 12:22
Слухи«Бетис» заинтересован в подписании Иско
Вчера, 11:22
Слухи«Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда
Вчера, 10:25
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:22
Лучше тренера трудно найти.
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:21
Тренер не выполнил программу должен быть уволен.
ОПС
ОПС
вчера в 07:21
Это уже понятно было.
1 984
1 984
вчера в 07:19
Всё к этому и шло.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:03
Программа максимум не выполнена.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 05:59
Да понятно уже, что Зидан придёт.
Gahi
Gahi
вчера в 04:30
Если с Томасом Тухелем расстались в тот год, когда как он вывел команду ПСЖ в финал Лиги Чемпионов УЕФА, то что может удержать Почеттино в клубе с таким отношением хозяев.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 04:24
Это напрашивалось, ждём Зидана
karnager
karnager ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 00:58
У Федуна пример взяли
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 00:42, ред.
Заработал. Трофей завоевал. Нужна будет тряпка или птица-говорун - позовём.
Incredulous
Incredulous
вчера в 00:22
Босы ПСЖ сами ведут бездарную, убийственную для клуба трансферную политику, при которой даже вагоны денег не спасают, а виноватыми всегда выставляют тренеров. Теперь ждём, кто же станет следующим козлом отпущения.
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 00:16, ред.
Неужели Зидан возглавит? Атлетико мадрид надо приглянутся к почеттино, Симеоне себя исчерпал, все таки в прошлом сезоне чемпионат выиграл суарес.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 00:15
Что за бред пишет очень интеллегентный товарищ?)) Изза Месси уволили Гвардиолу, Вальверде и Кумана и Покета? Ахахаха.
Покажите ему список уволенных его любимчика. Если уступить Реалу, Баварии, Ливеру и даже Роме за счет выездного гола еще терпимо. А позориться против Аяксов, Лионов, Порту(!!! - в меньшинстве и с уворотом лица от удара) это уже другой уровень.
UncleZack
UncleZack ответ allemz (раскрыть)
вчера в 00:13
Согласен но с курами он умудрился вышвырнуть шарлатана из ЛЧ
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 23:56
Матч с Реалом про76 пешеход не забив пенку, а увольняют Поччетино.
Итак: тренеры уволенные в командах, где играет мосси…
Гвардиола,Мартино,Вальверде,Сетьен,Куман,Поччетино…
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 23:54
Ну вот! А мне нравилось))
allemz
allemz
24 апреля в 23:38, ред.
Жаль, если так :(
Безъяйцевые ПСЖ и Почеттино отлично сочетаются друг с другом, на одной волне, так сказать
Carl Lewis
Carl Lewis
24 апреля в 23:36
Ну и да!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 