Почеттино будет уволен из ПСЖ по окончании сезона

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24 апреля 2022, 23:33

будет уволен из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, обе стороны еще не пришли к соглашению по поводу суммы неустойки, которая может составить около 15 миллионов евро.