Почеттино будет уволен из ПСЖ по окончании сезона

Маурисио Почеттино будет уволен из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.
По информации источника, обе стороны еще не пришли к соглашению по поводу суммы неустойки, которая может составить около 15 миллионов евро.
Недавно Почеттино высказался о своём будущем в ПСЖ.
Покажите ему список уволенных его любимчика. Если уступить Реалу, Баварии, Ливеру и даже Роме за счет выездного гола еще терпимо. А позориться против Аяксов, Лионов, Порту(!!! - в меньшинстве и с уворотом лица от удара) это уже другой уровень.
Покажите ему список уволенных его любимчика. Если уступить Реалу, Баварии, Ливеру и даже Роме за счет выездного гола еще терпимо. А позориться против Аяксов, Лионов, Порту(!!! - в меньшинстве и с уворотом лица от удара) это уже другой уровень.
Итак: тренеры уволенные в командах, где играет мосси…
Гвардиола,Мартино,Вальверде,Сетьен,Куман,Поччетино…
Итак: тренеры уволенные в командах, где играет мосси…
Гвардиола,Мартино,Вальверде,Сетьен,Куман,Поччетино…
Безъяйцевые ПСЖ и Почеттино отлично сочетаются друг с другом, на одной волне, так сказать
Безъяйцевые ПСЖ и Почеттино отлично сочетаются друг с другом, на одной волне, так сказать