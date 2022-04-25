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В «Нижнем Новгороде» высказались насчёт продления аренды Миладиновича

вчера, 19:44

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал возможное продление аренды защитника Ивана Миладиновича. Права на игрока принадлежат «Сочи».

Что касается малого игрового времени, то об этом может говорить только тренер и тренерский штаб. В нашей команде подобные решения могут быть связаны только с игровыми качествами.

Что касается возможного продления аренды, то мы пока играем в сезоне. О межсезонье ещё рано думать. Однако мы будем думать над этим вопросом. Опять же, сначала это должен решать тренерский штаб, затем — спортивный отдел, а потом — я.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:13
50 на 50 !
протон
протон
вчера в 21:03
Таких Миладиновичей полно среди отечественной молодёжи.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:55
Раз мало играет, то зачем он нужен?
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:04
Это руководство решит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:45
Не продлят.
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