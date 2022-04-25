В «Нижнем Новгороде» высказались насчёт продления аренды Миладиновича

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал возможное продление аренды защитника . Права на игрока принадлежат «Сочи».

Что касается малого игрового времени, то об этом может говорить только тренер и тренерский штаб. В нашей команде подобные решения могут быть связаны только с игровыми качествами.

Что касается возможного продления аренды, то мы пока играем в сезоне. О межсезонье ещё рано думать. Однако мы будем думать над этим вопросом. Опять же, сначала это должен решать тренерский штаб, затем — спортивный отдел, а потом — я.