Мхитарян готов продлить контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продлить контракт.
Сообщается, что стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества (до лета 2023 года).
Текущий договор 33-летнего армянина рассчитан до конца сезона.
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продлить контракт.
Сообщается, что стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества (до лета 2023 года).
Текущий договор 33-летнего армянина рассчитан до конца сезона.
Генрих стал краеугольным камнем в команде Моуринью. Думаю ещё год-два сможет поиграть на уровне - 100%.
Генрих стал краеугольным камнем в команде Моуринью. Думаю ещё год-два сможет поиграть на уровне - 100%.