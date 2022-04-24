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Мхитарян готов продлить контракт с «Ромой»

24 апреля 2022, 11:25

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продлить контракт.

Сообщается, что стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества (до лета 2023 года).

Текущий договор 33-летнего армянина рассчитан до конца сезона.

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:17
Отличная новость!
Генрих стал краеугольным камнем в команде Моуринью. Думаю ещё год-два сможет поиграть на уровне - 100%.
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 13:16
Найдут общий язык .
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 13:00
Его там всё устраивает
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 12:58
Понятно, что зарплату ему урежут.
Cat01
Cat01
24 апреля в 12:15
Желаем побед
drug01
drug01
24 апреля в 12:14
Желаем удачи
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 11:42
Обоюдный интерес имеется, значит продлят
shlomo
shlomo
24 апреля в 11:34
Если всех устраивает все, то нет проблем
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 11:33
Значит Рома тоже готова но только на год.
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