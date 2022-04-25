Терюшков: «Юран останется в „Химках“, даже если клуб вылетит в ФНЛ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем главного тренера клуба .

Останется ли Юран в «Химках», если команда вылетит в ФНЛ ? Да. У нас контракт с Сергеем Николаевичем заключен на несколько сезонов. Мы такую опцию обсуждали, когда вели переговоры. Но мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим.