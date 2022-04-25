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Терюшков: «Юран останется в „Химках“, даже если клуб вылетит в ФНЛ»

вчера, 12:07

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем главного тренера клуба Сергея Юрана.

Останется ли Юран в «Химках», если команда вылетит в ФНЛ? Да. У нас контракт с Сергеем Николаевичем заключен на несколько сезонов. Мы такую опцию обсуждали, когда вели переговоры. Но мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:08
Есть вероятность, что Юран вытащит Химки выше поросят.
berda2003
berda2003
вчера в 17:43
да, кому он нужен,..
да, и вам он не нужен...
протон
протон
вчера в 17:37
Круговорот тренеров в Химках отменён?
ОПС
ОПС
вчера в 14:19
Вам виднее.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:16
.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:13
зачем ты так ненавидишь Юрана?)
LOpp
LOpp
вчера в 13:29
Юран останется в Химках...
по итогу чемпионата Химки занимают 11 место и остаются в РПЛ
28.05.2022г. Сергей Юран покинул Химки
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:29, ред.
Вариантов много...
«Юран останется в „Химках“, даже если клуб вылетит в ФНЛ»
«Юран останется в „Химках“, даже если клуб перестанет существовать»
«Юран останется в „Химках“, даже если его пригласят в Барселону»
«Юран останется в „Химках“, хочет он этого или нет»
«Юран останется в „Химках“, даже если придёт другой тренер.»
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:01
Юран в ФНЛ как рыба в воде!
альсато
альсато
вчера в 12:54
" У нас КОНТРАКТ с Сергеем Николаевичем заключен на несколько сезонов"-ВААПЧЕ ни о чем!)))))..не верите? .....ну тогда спросите у хабаровчан)))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:38
То есть уже депутаты Госдумы куплены ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:38
Всё решится в последнем туре, если Химки победит спартак то в стыках будет играть именно спартак в этом смысле Химкам ничего не грозит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:32
Уже похоже не вылетят.
H1ТMAN
H1ТMAN
вчера в 12:29
И правильно.Может заново выведет в элиту.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:23
Да после вчерашней игры понятно, что не вылетите. Если судья готов один раз убить вашего соперника полностью, чтобы у него не было даже шансов, то и еще раз это сделает. Тем более там как раз "Спартак", который и так мочат прилично судьи, и скромный "Ростов".

Хотя для справедливости нужно отметить, что "Химки" и так выдают приличные результаты при Юране и в принципе могут справиться и без ручных Матюниных.
drug01
drug01
вчера в 12:19
Желаем ему удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:19
Концовка для аутсайдеров очень тяжёлая.
А Юран действительно должен оставаться в клубе. У него небыло времени, чтобы можно было выскочить из этой ситуации.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:12
Ну ваше решение.
beefs
beefs
вчера в 12:12
да Химки должны остаться...
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